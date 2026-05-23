◇セ・リーグ 巨人0―3阪神（2026年5月23日 東京D）

巨人は今季5度目の零敗を喫して3連敗。相手先発の村上に3安打完封を許して阿部監督は「見ての通りやられました」と完敗を受け止めた。

「あそこで点が取れていたら、相手のミスからだったんでね。あそこで1点取れていれば、また違った展開で試合が進んだのかなっていうのはあります」と振り返ったのは初回だ。

先頭の浅野が打ち上げた打球を相手守備陣がお見合いして二塁打で出塁。1死三塁となり、相手内野陣は前進守備を敷いた。吉川の一ゴロで三塁走者の浅野がスタート。本塁でタッチアウトとなった。指揮官は「一応ギャンブルスタートで、どうしても点取りたかったんでね、行かしたんですけども、アウトになってしまいました」と説明。好投手の村上だけに「追い込まれた瞬間にそういうサインに切り替えましたからね。先制点、やっぱ絶対欲しかったんで」と話した。

打線は3安打と沈黙。「長いペナントでずっと調子いいことはありませんからね。そこをどう打破していくかっていうのを個々が考えて打破していくしかないと思うので。反省する時間もあるでしょうし、そこをしっかりいい時間にして切り替えてやるしかない。明日またやり返すチャンスがありますんで。準備します」と切り替えを強調した。