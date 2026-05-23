漫才コンビ、メッセンジャー黒田有（56）が、23日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜午後6時58分）に出演。妻とのなれそめについて語った。

今回は、元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（56）、ボクシング元世界3階級制覇王者の長谷川穂積氏（45）と大阪府枚方市でロケ。

黒田は19年、一般女性との結婚を発表。24年に第1子の女児が誕生しているが、妻は枚方市の出身。西川きよしとのロケで訪れた枚方市駅前の商業施設で、休憩の際、タバコを吸っていたところ、「嫁と嫁の姉ちゃんが『握手してくれ』ってきたんですよ。どうもどうもって言うて、ロケに行って5時間後くらいにまたタバコを吸おうと思って戻ってきたら、また会った。今度は『写真撮ってくれ』って、それを嫁がインスタグラムに載せたら、知り合いのディレクターが見つけて、『みんなで』って」と食事に行くことになったと明かし、「枚方にロケけーへんかったら結婚してないんですよ」と話した。

橋下氏が「結局は、結婚やらなんやらって偶然の積み重ねですね」と話すと、黒田も「よく結婚がどうのこうのって、僕もせーへんのちゃうかと思ってたんですけど、結局、見つけようと思うよりか偶然。よく『出会いがない』とか言いますけど、焦る必要ない」としみじみ話していた。