日本サッカー協会（JFA）公式Instagramは5月20日に投稿を更新し、ブライトン所属のサッカー日本代表・三笘薫（29）の誕生日を祝福した。投稿では、三笘のSAMURAI BLUEでの貢献に敬意を込め、1997年5月20日生まれの三笘を紹介している。三笘は9日のウルバーハンプトン戦で左もも裏を負傷し、FIFAワールドカップ2026北中米大会に臨む日本代表メンバーから外れていた。

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公開された画像では、日本代表の青いユニホームを着た三笘が、正面を見つめる姿が写っている。背景には「HAPPY BIRTHDAY」の大きな文字や紙吹雪のイラストがあしらわれ、祝福ムードの中にも、代表での活躍を思い起こさせる一枚になっている。

【画像】29歳の誕生日を迎えた三笘（画像は日本サッカー協会公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「三笘選手 産まれてきてくれてありがとうございます」「三笘さん お誕生日おめでとうございます。4年後待ってます。これからもずっと応援し続けます」「決して挫けない闘志、素敵です！！」「今は怪我の治療に専念して、フィールドに帰ってきてください。4年後のW杯で無双する三笘選手を全国民願っています」といった、誕生日を祝う声や復活を願うエールが寄せられている。