コロラド・ロッキーズ公式Xは5月19日に投稿を更新し、テキサス・レンジャーズ戦で7-6の勝利を収めたことを報告した。投稿では「Rockies WIN」とつづり、ファウルフライを追ってダグアウトに飛び込んだT.J.ラムフィールド（26）の両足が逆さに突き出たように見える決定的瞬間を公開。日本のファンからは、映画「犬神家の一族」の名場面を連想する声が相次いでいる。

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公開された画像では、ロッキーズの選手がダグアウト付近に倒れ込むような形になり、白いユニホームの両脚だけが画面中央に大きく写っている。紫の「WIN」の文字と7-6のスコアが添えられた勝利報告ながら、視線を奪うのは宙に伸びた足のインパクト。菅野智之（36）が所属するチームのまさかの1枚に、日本ユーザーのツッコミ心を強烈に刺激したようだ。

【画像】ロッキーズの勝利報告で公開されたショット（画像はColorado Rockies公式Xより引用）

この投稿には、Xユーザーから「スケキヨ！」「なんだこの写真」「スガノがお世話になってます、これは日本では犬神家の一族ポーズと言ってます。」「日本ではよく見かける光景です。生活に溶け込んでいます」といった、まさかの構図に驚く声や日本映画になぞらえたツッコミが寄せられている。