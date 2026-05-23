BE:FIRST『FM802 MEET THE WORLD BEAT 2026』初出演！白熱のステージで観客を魅了

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BE:FIRSTが、5月23日に大阪・万博記念公園自然文化園「もみじ川芝生広場」にて開催されたFM802主催の野外音楽フェスティバル『FM802 MEET THE WORLD BEAT 2026』に初出演。

■セットリストプレイリストも公開

「Boom Boom Back」や「夢中」「I Want You Back」など立て続けにヒット曲を披露し、ラストには9枚目のシングルで“一生涯、BE:FIRST”であることを高らかに宣言するヒップホップチューン「BE:FIRST ALL DAY」で白熱のステージを締め括った。

今回のセットリストは、プレイリストとして各音楽配信サービスにて公開中。

BE:FIRSTは5月16・17日に東京・味の素スタジアムにて自身初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』を開催し、2日間で約10万人を動員し大成功させたばかり。

7月1日には10枚目のシングル「Missing」のリリースが決定している。

写真提供：FM802

撮影：渡邉一生

■セットリスト

01. GRIT

02. Secret Garden

03. Brave Generation

04. Boom Boom Back

05. Mainstream

06. Don’t Wake Me Up

07. 夢中

08. I Want You Back

09. BE:FIRST ALL DAY

■リリース情報

2026.05.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Rondo」

2026.05.06 ON SALE

SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」

2026.07.01 ON SALE

SINGLE「Missing」

2026.11月 ON SALE

ALBUM『BE:4U』

■関連リンク

【SETLIST】FM802 MEET THE WORLD BEAT 2026

https://BEFIRST.lnk.to/FM802MEETTHEWORLDBEAT2026

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/