BE:FIRST『FM802 MEET THE WORLD BEAT 2026』初出演！白熱のステージで観客を魅了
BE:FIRSTが、5月23日に大阪・万博記念公園自然文化園「もみじ川芝生広場」にて開催されたFM802主催の野外音楽フェスティバル『FM802 MEET THE WORLD BEAT 2026』に初出演。
■セットリストプレイリストも公開
「Boom Boom Back」や「夢中」「I Want You Back」など立て続けにヒット曲を披露し、ラストには9枚目のシングルで“一生涯、BE:FIRST”であることを高らかに宣言するヒップホップチューン「BE:FIRST ALL DAY」で白熱のステージを締め括った。
今回のセットリストは、プレイリストとして各音楽配信サービスにて公開中。
BE:FIRSTは5月16・17日に東京・味の素スタジアムにて自身初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』を開催し、2日間で約10万人を動員し大成功させたばかり。
7月1日には10枚目のシングル「Missing」のリリースが決定している。
写真提供：FM802
撮影：渡邉一生
■セットリスト
01. GRIT
02. Secret Garden
03. Brave Generation
04. Boom Boom Back
05. Mainstream
06. Don’t Wake Me Up
07. 夢中
08. I Want You Back
09. BE:FIRST ALL DAY
■リリース情報
2026.05.04 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Rondo」
2026.05.06 ON SALE
SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」
2026.07.01 ON SALE
SINGLE「Missing」
2026.11月 ON SALE
ALBUM『BE:4U』
■関連リンク
【SETLIST】FM802 MEET THE WORLD BEAT 2026
https://BEFIRST.lnk.to/FM802MEETTHEWORLDBEAT2026
BE:FIRST OFFICIAL SITE
https://befirst.tokyo/