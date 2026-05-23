◾️大人気！日本全国 道の駅伝

大好評！全国に1230ある（※）道の駅を巡り、売上No.1を当てる道の駅伝。

(※)国土交通省 令和7年6月13日発表時点

この企画を大人気コーナーへと押し上げた立役者・ACEes浮所飛貴が

第12走者として再び登場！

上陸したのは、美酒・美食でお馴染み秋田県。

ユネスコ無形文化遺産に登録されている「男鹿のナマハゲ」が行われる、男鹿市の「道の駅おが」からスタート！

お寿司屋さんも仕入れに来るほど新鮮な海の幸がいっぱいの道の駅で、

天然真鯛や、ブランド紅ズワイガニ「男鹿の赤がに」、

男鹿名物のスーパーフードの海藻・ぎばさなど、激うまグルメに舌鼓！

さらに、周辺のきれいな海水から作られた塩を使った「男鹿の塩ミルクジェラート」や

なまはげ面彫師が作った高級「なまはげ木彫り面」まで登場し

浮所を惑わせまくる！

果たして売上No.1商品は一体！？

そして、「浮所史上いちばん大変なロケ！」と本人が嘆くそのロケの結末は！？

■「日本列島 ダーツの旅」in 岡山県大原町（現 美作市大原地域）

ダーツが刺さったのは、かつて宿場町として栄えた岡山県大原地域。

剣豪・宮本武蔵のゆかりの地の大原地域で（※諸説あり）

地元民が足繁く通うお茶屋さんの人気メニュー「武蔵二刀流麺」や、

ピザがおいしい喫茶店の意外な別の顔など、いろんな二刀流に遭遇！！

さらに、小学生が結成する「リア充撲滅委員会」、

80代夫婦の1日に2回ラブレターを書く恋愛結婚話などなど

岡山ならではの出会いがいっぱい！！



【MC】所ジョージ・佐藤栞里

【スタジオゲスト】石原良純 宮野真守 曽野舜太（M!LK）やす子

【ロケゲスト】浮所飛貴（ACEes）

（※順不同）