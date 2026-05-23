FC東京は23日、敵地で鹿島と対戦し、0―1で敗れた。これで東の2位が確定。西の2位とのホーム＆アウェー方式で行われる順位決定戦に臨むこととなった。

東の首位を争った鹿島の勝負強さの前に屈した。0―0で迎えた後半35分だった。横パスを奪われ、カウンターから決勝点を献上して逃げ切られた。主将の室屋はこう嘆息する。

「鹿島らしさにやられた試合でした。鹿島もそこまでチャンスがなかったけど、自分たちもそこまで決定機をつくれた試合ではなかった。ファイナルサードで押し込む時間を増やしたかった。自分たちも高いクオリティーを保ちたかった」

試合運びやリスク管理といった勝負の機微を読む昨季王者との間には、確かな差が存在した。室屋は「鹿島は自分たちのスタイルを確立している。うまくいっていないときも、耐えながらチーム全員がシンプルにプレーする。ゲーム運びのところでは鹿島の方がうまさを感じる」と言う。

一方で、今季の東京は、試合を重ねるごとに右肩上がりの成長を遂げてきたチームだった。だからこそ、主将は「やっぱりきょうの試合は0―0で終わらないといけない試合だった。そういったところの差はあると思う。ただ、そこまで大きな差ではなく、自分たちがやってきたことに対しては自信を持っている。来季自分たちがそれをひっくり返せるんじゃないかと感じている」と、前を向いた。

プレーオフに向けても、「3位で終えることが大事。来季に向けてもしっかりと準備していきたい」と力を込めた。