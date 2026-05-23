命が危ぶまれた猫ちゃんが見せた変化が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は1万7000回を超え「幸せになって本当に良かったです」「綺麗なお顔ですね」といったコメントが集まっています。

【動画：全身が麻痺、動けない状態で『保護された三毛猫』…献身的なケアで起きた『驚きの変化』と『現在の様子』】

絶望の淵での保護

YouTubeアカウント「ねこねっと山中湖」に投稿されたのは、ある三毛猫が保護されたときのお話。

桃の花が咲く頃、全身が麻痺し硬直した状態の三毛猫が保護されたそうです。自力で排泄することもできず、愛護センターの職員さんも命を危惧するほど深刻な状態でした。

その猫は「もも」ちゃんと名付けられ、懸命な治療を受けていたといいます。

驚きの回復とリハビリ

投稿者さんたちが迎えに行った際、ももちゃんは少し動けるまでに回復していたのだそうです。

動物病院でのチェックでは、ふらつきながらも自分の足で歩く姿を見せたといいます。自力でごはんを食べ、新しい環境を一生懸命に探検したり、おもちゃで遊んだりするほどに元気を取り戻していったそうです。

ももちゃんは人間も猫も大好きな様子で、元は飼い猫だった可能性もあると投稿者さんは感じたそうです。これほど人懐っこい子が、なぜ外で動けなくなるまで放っておかれたのか、やりきれない思いが込み上げます。

その後、リハビリを続けながら避妊手術やワクチンの計画が立てられるまでになったのだそうです。

新しい家族との出発

そんなももちゃんに「家族に迎えたい」との声がかかり、無事に卒業の日を迎えたそうです。現在は新しいおうちで、幸せそうに喉を鳴らして甘えているといいます。死の淵から生還したももちゃんは、やさしい家族に囲まれて、穏やかな第二の猫生を歩み始めているそうです。

動画には「幸せそうでホッとします」「立って歩けるようになるなんて奇跡ですね」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「ねこねっと山中湖」では、山梨県山中湖村をベースに行われている猫や犬の保護活動の様子が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「ねこねっと山中湖」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。