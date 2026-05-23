猫の「突然死」を招く4つの原因

1.心臓の病気

猫の突然死で最も多いとされるのが心臓のトラブルです。特に「肥大型心筋症」という病気は、心臓の壁が厚くなって血液をうまく送り出せなくなるもので、一見元気な若い猫にも見られます。

この病気の怖いところは、かなり進行するまで目立った症状が出ないことです。心臓の中に血の塊ができ、それが血管に詰まることで命を落とすこともあります。

普段から「少し動いただけで苦しそうにしていないか」を観察することが大切です。

2.フィラリア症

「フィラリアは犬の病気」と思っている飼い主は多いですが、実は猫にとっても非常に恐ろしい病気です。蚊に刺されることで感染する寄生虫が、猫の肺や心臓にダメージを与えます。

猫の体は犬よりも小さいため、たった1匹の寄生虫が入り込むだけで深刻な影響を引き起こし、ある日突然、呼吸困難や心停止に陥って亡くなってしまうことがあります。

検査で発見するのが難しいため、事前の対策が何よりも重要になります。

3.誤飲・誤食

室内には猫にとって危険なものが溢れています。特に紐や輪ゴム、小さなおもちゃなどを飲み込むと、腸に詰まってしまい命に関わります。

また、人間にとっては綺麗な花である「ユリ」は、猫が花粉を舐めたり活けてある水を飲んだりするだけで、急激な腎不全を起こして死に至る猛毒です。

食べ物だけでなく、室内に置いてあるあらゆる小物が、好奇心旺盛な猫にとっては命を脅かす凶器になり得ることを忘れてはいけません。

4.心筋梗塞・脳梗塞（血栓症）

人間と同じように、猫も血管の中に血の塊（血栓）ができることがあります。これが心臓の血管に詰まれば心筋梗塞、脳の血管に詰まれば脳梗塞を引き起こします。

特に猫の場合、後ろ足に血液を送る血管が詰まるケースが多く、突然悲鳴を上げて後ろ足が動かなくなることがあります。

激しい痛みとショックを伴い、発症から数時間で命を落とすこともあるため、一刻を争う非常に危険な状態といえます。

年齢に関わらず注意したいリスク要因

突然死のリスクは、老猫だけでなく子猫や成猫にも等しく存在します。

まず、遺伝的な要素が挙げられます。特定の純血種などは、生まれつき心臓が弱い家系があるため、若くても注意が必要です。

次に、生活環境の不備です。猫が飲み込めるサイズの小物が散らかっていたり、猫に有害な観葉植物を飾っていたりすると、事故のリスクは跳ね上がります。

さらに、引っ越しや工事の騒音、新しいペットのお迎えといった激しいストレスも、心臓に負担をかける大きな要因となります。

突然死を防ぐための予防法

定期的な健康診断

「元気そうだから大丈夫」と判断せず、年に一度は動物病院で診察を受けましょう。特に心臓の病気は、聴診器で心音を聞くだけでは見つからないことが多いため、超音波（エコー）検査を受けるのが理想的です。

血液検査でも内臓の数値を知ることができますが、画像診断を組み合わせることで、外側からは見えない小さな異変を早期に見つけることが可能になります。

早期発見できれば、薬で進行を遅らせることもできます。

徹底した室内整理

誤飲事故を防ぐために、部屋の片付けを徹底しましょう。猫が口に入れてしまいそうな紐、ヘアゴム、ボタンなどは必ず蓋付きのケースに片付けます。

また、猫にとって毒となる食べ物（玉ねぎ、チョコレートなど）や植物を置かないことも鉄則です。

猫の目線になって部屋を見渡し、「これをおもちゃにして飲み込まないか」と常に疑ってみることが大切です。安全な環境作りこそが、確実な事故防止策となるでしょう。

フィラリア予防薬の投与

フィラリア症は、月に一度の予防薬でほぼ確実に防ぐことができる病気です。「室内飼いだから蚊に刺されない」と過信してはいけません。

蚊は玄関や窓の隙間から簡単に入り込みます。猫のフィラリア症は治療が非常に難しいため、「かかってから治す」のではなく「絶対にかからせない」ことが基本です。

動物病院で処方される首筋に垂らすタイプの薬など、負担の少ない方法で毎月のケアを継続しましょう。

日常の観察ポイント

毎日のふれあいの中で、猫の小さな変化を見逃さないようにしましょう。例えば「最近あまり遊ばなくなった」「呼吸の回数が以前より多い気がする」「歩き方がどこかぎこちない」といった些細な違和感が、重大な病気のサインであることがあります。

特に、寝ている時の呼吸が1分間に40回を超えている場合は注意が必要です。日頃から健康な時の状態をよく知っておくことで、異変にいち早く気づき、病院へ連れて行く判断ができます。

まとめ

突然死のリスクをゼロにすることはできませんが、飼い主が正しい知識を持ち、環境を整えることで、救える命は確実にあります。

大切なのは「まさか」を想定し、定期的な検診や予防を怠らないことです。世界でたった一人の飼い主であるあなたが、愛猫の健康を守る一番のパートナーになってあげてくださいね。

(獣医師監修：葛野宗)