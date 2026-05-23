開いている窓のそばに楽しそうに座っていたという猫。しかし、雨が降ってきて窓を閉めなければいけなくなって…？がっかりした表情とその後の展開が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1.9万回以上再生され、「あんなにうきうきしてそうだったのに」「表情が豊かすぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：外の空気を『ウキウキで楽しんでいた猫』→雨で窓を閉められた結果…明らかな『表情の変化』】

風を感じてルンルン気分♪

YouTubeアカウント『【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐』に投稿されたのは、元気いっぱいでやんちゃな猫の『みにら』くん。

この日、久々に窓を全開にしたという飼い主さん。みにらくんもやってきて、ごみ箱の上に座って涼しい風を感じて嬉しそうにしていたとか。

一生懸命に外の景色を見たり、飼い主さんに撫でてもらったりして、みにらくんは楽しい時間を過ごしていたそう。しかしこの後、雨が降ってきてしまったといいます。

雨が降ってきて、しょんぼり

雨が入ってこないように窓を閉めようと動いた飼い主さん。みにらくんは飼い主さんをじっと見ていたそう。

窓を閉めたら、なんとみにらくんはひどくがっかりしたようで、しょんぼりとした表情を浮かべたといいます。さっきまでのウキウキとした様子が嘘のように、耳を下げうつむいてしまったとか。ゴミ箱の上に顔を乗せ丸くなって、力なくうなだれていたそう。

がっかりしてご機嫌斜め！さらに不運が…

すっかり落ち込んでご機嫌斜めになってしまった様子のみにらくん。不機嫌そうにしっぽをブンブンと振り回していたとか。すると、自分のしっぽが顔に命中してしまったそう。

まさに弱り目に祟り目。残念な気持ちを隠せないみにらくんは、眠そうに目を閉じたといいます。ふて寝したい気持ちだったのかもしれませんね。

しょんぼりしたみにらくんの姿を見た方たちから「マンガみたいなしょぼくれ顔」「猫のこんなにもしょぼくれた顔、はじめて見た」「尻尾が荒ぶってらっしゃる」「みにらくんそんなに落ち込まないで」などの声が寄せられていました。

これから暖かくなって天気の良い日が続けば、また外の空気や景色を楽しめることでしょう。きっとみにらくんも、窓が開くのを心待ちにしているに違いありません。感情が顔に出やすいみにらくんなのでした。

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐』では、みにらくんの可愛い姿がたくさん投稿されており、のびのびと生活している様子を楽しむことができます。

みにらくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。