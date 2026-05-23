7人組アイドルグループ「すべての瞬間は君だった。」の岸田雅(22)が21日、自身のX(旧ツイッター)で同日発売の「週刊ヤングジャンプ」(集英社)に登場したことを報告した。



【写真】タオルにくるまれた宝物 初めて見せるオトナな姿

「人生初めての水着どうですか ... ？❤︎」と記し、「#みやびヤンジャン初登場」のハッシュタグを添えた岸田。中央にリングのあるバンドゥは2つの山の間を分かつ深い谷が上から下までくっきり。ドキドキが止まらないショットを公開した。



16日に自身のインスタグラムで「ずっと言いたかった重大発表 ...!!」として、ヤンジャン登場を明かした岸田。「なんと！5月21日(木)発売の『 週刊ヤングジャンプ 』NO.25(集英社)さんにて 私のソログラビアが掲載されます!! さらにデジタル写真集の販売も決定しました 憧れの集英社さんの大好きなヤンジャンさんに自分が載るなんて、今でも夢みたい」と喜びを伝えた。



「人生初グラビアです ...！♡ 初めてでとっても緊張したんですけどすごく楽しく撮影してもらいました」と記し、「私の新たな一面、絶対に手に取ってみてほしいです！ よろしくお願いします!!」とファンに呼びかけた。



岸田は2003年生まれ、大阪府出身。3月20日には関西大を卒業したことをインスタで報告している。元NMB48の山田菜々プロデュースのアイドルグループ「すべての瞬間は君だった。」は2024年にデビュー。関西を中心に活躍し、東京でも定期的にライブを行っている。



（よろず～ニュース編集部）