200万枚超の部活ブラをギフト仕様で再設計！ ルシアン「スポーツまもり」

記事ポイント ルシアンが2026年5月25日に発売する「スポーツまもり」は、思春期の女の子への気持ちを”ギフト”として届けるスポーツブラですパッケージ裏面にメッセージを書き込めるスペースがあり、下着売場に行かなくても量販店で購入できます中身はシリーズ累計出荷数200万枚を突破したロングセラー「部活ブラ」で、吸汗速乾・デオドラント機能を備えています ルシアンが2026年5月25日に発売する「スポーツまもり」は、思春期の女の子への気持ちを”ギフト”として届けるスポーツブラですパッケージ裏面にメッセージを書き込めるスペースがあり、下着売場に行かなくても量販店で購入できます中身はシリーズ累計出荷数200万枚を突破したロングセラー「部活ブラ」で、吸汗速乾・デオドラント機能を備えています

思春期の女の子に下着を渡したいけれど、どう伝えればよいか迷う--そんな保護者や家族の”言えない想い”に応える商品が登場します。

インナーウェアメーカーのルシアンが、スポーツブラをギフトとして贈ることを前提に設計した「スポーツまもり」を2026年5月25日(月)に発売します。

ルシアン「スポーツまもり」





商品名：スポーツまもり（デイリータイプ／メッシュタイプ／背中サポートタイプ、各SPORTS BRA）タイプ：ハーフトップ税込価格：各2,750円サイズ：S / M / L / LL発売日：2026年5月25日(月)販売：全国量販店・ECサイト（ルシアン公式オンラインショップほか）

「スポーツまもり」は、胸の揺れや姿勢の変化を気にかけながらも直接伝えることが難しい保護者・家族・友人・姉妹・親戚など、成長を見守るすべての人を想定したギフト向けスポーツブラです。

親から娘へ、友人同士、姉妹間など、関係性を問わず贈れる”身につけるお守り”という位置づけで開発されます。

パッケージは従来の下着売場商品とは異なる雑貨風デザインを採用しており、下着売場に行かずに量販店の日用品コーナーなどで購入できます。

全国量販店とECサイトの両チャネルで取り扱われます。

ギフト設計のパッケージ





勉強机の上にさりげなく置いたり、量販店の棚から選んで手渡したりと、さまざまな場面で渡せる設計になっています。

パッケージのデザインは下着っぽさを排除した雑貨寄りのビジュアルで、思春期の子どもにも受け入れられやすい外観です。





パッケージ裏面には手書きのメッセージを記入できるスペースが設けられており、「無理しないでね」「応援してるよ」といった言葉を添えて渡すことができます。

吸汗速乾・デオドラント機能の表記、価格2,750円（税込）、バーコードも裏面に印刷されています。

3タイプのラインナップ





グリーン・ブルー・オレンジの3色パッケージに収められた3タイプは、いずれも税込2,750円・S〜LLサイズ展開で統一されています。

部活ノートやウォーターボトルと並ぶ日常的な部活用品の中に自然に溶け込む外観です。

スポーツまもり（デイリータイプSPORTS BRA）





カラー：ホワイト、スィートブルー（2色）素材：身生地 ポリエステル80％・ポリウレタン20％／アンダーテープ ポリエステル80％・ポリウレタン10%・ナイロン10％／パイピングテープ ポリエステル90％・ポリウレタン10％





ホワイトとスィートブルーの2色展開で、毎日使いを想定したシンプルな設計です。

身生地はポリエステル80％・ポリウレタン20％の混紡素材で、動きを妨げず胸の揺れを抑えます。

スポーツまもり（メッシュタイプSPORTS BRA）





カラー：ホワイト、ネイビー（2色）素材：身生地 ポリエステル80％・ポリウレタン20％／カップくりテープ ナイロン80％・ポリウレタン20％／パイピングテープ ポリエステル90％・ポリウレタン10％





ホワイトとネイビーの2色展開で、カップくりテープにナイロン80％・ポリウレタン20％の素材を使用したメッシュ仕様です。

通気性を重視した設計で、活発に動く場面での着用に向いています。

スポーツまもり（背中サポートSPORTS BRA）





カラー：ホワイト（1色）素材：身生地 ポリエステル80％・ポリウレタン20％／バック布 ナイロン85％・ポリウレタン15％／パイピングテープ ポリエステル90％・ポリウレタン10％





ホワイト1色展開で、バック布にナイロン85％・ポリウレタン15％を採用した背中サポート設計です。

姿勢が気になる成長期の女の子に向けて、背面からのサポート機能を加えています。

ロングセラー「部活ブラ」の機能性





「スポーツまもり」の中身は、ルシアンが20年にわたって販売してきたロングセラー商品「部活ブラ」（登録商標）です。

シリーズ累計出荷数は200万枚を突破しており（集計期間：2015年4月〜2025年8月）、成長期のカラダを配慮した「胸が揺れにくく動きやすい」設計が特長です。

カップ裏・身生地には吸汗速乾素材を使用しており、汗をかいてもすぐに乾く仕様になっています。

デオドラント機能も備え、部活や体育など汗をかく場面での着用を想定した機能設計です。

「スポーツまもり」は、累計200万枚出荷の「部活ブラ」を中身に据えながら、メッセージスペース付きのギフト向けパッケージに仕立てた新しい提案です。

量販店で手に取りやすい雑貨風デザインと2,750円（税込）の価格で、親・姉妹・友人・親戚など、思春期の女の子の成長を気にかけるあらゆる立場から贈れる商品として設計されています。

ルシアン「スポーツまもり」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「スポーツまもり」の3タイプはどのような点で異なりますか？

A. デイリータイプはホワイト・スィートブルーの2色展開で毎日使いを想定した標準設計、メッシュタイプはホワイト・ネイビーの2色でカップくり部分にナイロン素材を使用した通気重視の設計、背中サポートタイプはホワイト1色でバック布にナイロン85％・ポリウレタン15％を採用した背面サポート設計です。

いずれも税込2,750円・S〜LLサイズで統一されています。

Q. パッケージのメッセージスペースはどこにありますか？

A. パッケージ裏面に手書きのメッセージを記入できるスペースが設けられています。

吸汗速乾・デオドラント機能の表記や価格・バーコードも裏面に印刷されています。

Q. 公式オンラインショップでの取り扱いはいつから始まりますか？

A. ルシアン公式オンラインショップでの掲載は発売日の2026年5月25日(月)からとなっています。

全国量販店でも同日より販売されます。

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