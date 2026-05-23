ダンス＆ボーカルグループ「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ」が２３日、愛知・Ａｉｃｈｉ Ｓｋｙ Ｅｘｐｏで３度目の全国アリーナツアー「ＳＵＮＦＬＯＷＥＲ」初日公演を開催した。

今年は所属事務所「ＬＤＨ」が定める６年に１度の祭典「ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ」では、グループとして初めての全国ツアー。前回の２０２０年は新型コロナウイルスの影響により、ツアーが中止し、不完全燃焼に終わった。中島颯太は「２０２０年に楽しみにしていたんですけど、本当に想像もしてなかったような今後ライブがもう１回できるのかも分からない感情だった」と語ったが、そのうっぷんを初日から大爆発させた。

グループの象徴である「ひまわり」をほうふつとさせる円形３６０度ステージに降り立った８人。６月１７日に発売されるシングルの表題曲「ＳＵＮＦＬＯＷＥＲ」で幕開けすると、会場のボルテージは一気に最高潮に上がった。

世界が「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳはひまわりをすごく大切にしている。今回のツアーは、より愛というものを感じれるようなツアーになっている」と語っていた通りにＥＸＩＬＥのカバー曲「Ｆｌｏｗｅｒ Ｓｏｎｇ」では、メンバーが大きなひまわりの花を持ちながらパフォーマンス。ファンとコールアンドレスポンスを行うなどファンの愛を再確認した。この他にも「Ｇｏｔ Ｂｏｏｓｔ？」や新曲「ＨＡＮＤＳ ＵＰ」など全２３曲を披露。充実の２時間半を過ごし、愛知出身の堀夏喜は「僕も最高に楽しいです」と凱旋公演を楽しんだ。

残る６都市１１公演に向け、中島は「上半期はＦＡＮＴＡは我慢していた側だったので、この下半期でガッツリ盛り上げられたら」と宣言。世界も「この２、３年で本当に色んな方に応援していただいているなっていうのをメンバー全員肌で実感している。ここからしっかりブーストかけて、色んなことを共有していきながら一緒に成長していけたらうれしいです」と意気込んだ。