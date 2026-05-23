承継者不要、13年永代供養付き！ 妙櫻寺「多摩さくら庭苑」

記事ポイント 東京都多摩市の日蓮宗妙櫻寺境内に樹木葬「多摩さくら庭苑」が2026年5月末に開苑します承継者不要・檀家登録不要で、最後の納骨から13年（最大20年延長可）の埋葬期間後は妙櫻寺が永代供養塔へ移動管理します1人用から1〜4人用まで複数タイプの墓所が用意されており、ペットとの合葬にも対応しています 東京都多摩市の日蓮宗妙櫻寺境内に樹木葬「多摩さくら庭苑」が2026年5月末に開苑します承継者不要・檀家登録不要で、最後の納骨から13年（最大20年延長可）の埋葬期間後は妙櫻寺が永代供養塔へ移動管理します1人用から1〜4人用まで複数タイプの墓所が用意されており、ペットとの合葬にも対応しています

少子高齢化や家族構成の変化によって、お墓の継承や供養の継続に不安を感じる人が増えています。

東京都多摩市の日蓮宗妙櫻寺境内に、そうした現代のニーズに応える樹木葬「多摩さくら庭苑」が2026年5月末に開苑します。

開苑前から多くの資料請求と見学申し込みが寄せられています。

妙櫻寺「多摩さくら庭苑」





開苑：2026年5月末所在地：東京都多摩市南野1-3-1（日蓮宗妙櫻寺境内）開眼法要：2026年5月27日（水）13:00アクセス：京王・小田急・モノレール「多摩センター駅」よりバス乗り換え／小田急線「鶴川駅」よりバス乗り換え、「豊ヶ丘六丁目」バス停下車徒歩約5分問い合わせ：妙櫻寺 副住職 鈴木海修（0120-06-5940）公式サイト：rindo-heart.com/tama-sakura-teien/

多摩さくら庭苑は、承継者不要・檀家登録不要で利用できる樹木葬です。

妙櫻寺が永代にわたり供養と管理を担うため、遺された家族に手続きや費用の負担がかかりません。

和モダンをテーマに、ガーデンデザイナーが和洋の樹木と花を組み合わせて植栽したデザイン空間に整えられています。

墓石は3色展開で、周囲の景観と統一感が保たれています。

墓所は石積み仕上げで、床は洋風の墓石とトーンを合わせたデザインです。

区画によっては、墓石に自由なデザインを彫り込むことができます。





緑の屋根と金色の装飾が施された本堂を満開の桜並木が包む、昭和27年創立の歴史ある日蓮宗寺院です。

昭和53年に多摩市南野へ移転し、本堂・庫裡・墓地・永代墓所久遠塔・駐車場50台が整備されています。

埋葬システムと永代供養の仕組み

最後の納骨から13年が経過した後、妙櫻寺が永代供養塔へ遺骨を移動し、以降の管理を引き継ぐシステムが採用されています。

埋葬期間は最大20年まで延長が可能で、承継者がいない場合でも供養が途切れることがありません。

檀家になる必要もなく、宗教・宗派を問わず利用できます。

多様なニーズに対応した墓所タイプ

1人用から1〜4人用まで複数のタイプが用意されており、夫婦での利用、親を含めた家族単位での利用、ペットとの合葬など、さまざまな用途に対応しています。





1人用タイプは、おひとりさまや単身での終活を考える方向けの区画です。





1〜2人用タイプは、夫婦やパートナーと並んで入ることを想定した区画です。





1〜4人用タイプは、自身と配偶者に加えて親世代も一緒に入れる、家族向けの広めの区画です。

多摩さくら庭苑は、承継者不要・檀家登録不要という条件のもと、妙櫻寺が永代で供養と管理を続ける安心感が最大の特徴です。

1人用からファミリータイプ・ペット合葬まで幅広い区画が揃い、開苑前から問い合わせが殺到するほど注目を集めています。

妙櫻寺「多摩さくら庭苑」の紹介でした。

よくある質問

Q. 多摩さくら庭苑の開眼法要はいつ行われますか？

A. 2026年5月27日（水）13:00に、妙櫻寺敷地内（東京都多摩市南野1-3-1）で開眼法要が執り行われます。

問い合わせは副住職の鈴木海修（0120-06-5940）が対応しています。

Q. 埋葬期間が終了した後、遺骨はどうなりますか？

A. 最後の納骨から13年（最大20年延長可能）の埋葬期間終了後、妙櫻寺が永代供養塔へ遺骨を移動し、以降の管理と供養を引き継ぎます。

承継者がいない場合も継続的に供養が行われます。

Q. 宗派や宗教の制限はありますか？

A. 多摩さくら庭苑は檀家登録が不要で、宗派を問わず利用できます。

詳細な条件は公式サイト（rindo-heart.com/tama-sakura-teien/）に掲載されています。

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