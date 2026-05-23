＜大相撲五月場所＞◇十四日目◇23日◇東京・両国国技館

【映像】“分厚すぎる懸賞”を両手で掲げる伯乃富士

前頭十枚目・伯乃富士（伊勢ヶ濱）が大関・霧島（音羽山）を結びの一番で撃破。単独首位を走っていた大関に土をつけ、自らの優勝の可能性も残した。そして勝利後、両手でガッチリと受け取った懸賞を目の前に掲げるようにすると、その分厚さにファンからは「カバンみたいな懸賞」「懸賞すご！」「ずっしり」などと驚きの声を上げた。

2敗で単独トップを走っていた霧島を、4敗の伯乃富士が撃破した。立ち合いから霧島は左を差して、右は前まわしをつかみ前に出たが、伯乃富士はしのいだ。そこから伯乃富士は一気に圧力をかけ、霧島は土俵を割った。伯乃富士の逆転勝利に館内は沸いた。

この取組を受け、解説を務めた元横綱・若乃花の花田虎上氏が「不利な体勢で伯乃富士はよく残りましたね。良い相撲でした」とコメントすると、実況の元NHKの藤井康生アナウンサーも「よくしのぎましたね」と同調していた。

一方で視聴者が注目したのは行司の木村庄之助から懸賞を受け取った伯乃富士の姿だ。分厚い懸賞を受け取った後に、掲げるようにすると、館内は沸き、視聴者も「めちゃくちゃ懸賞金掲げてて草 かわいいやん」「カバンみたいな懸賞」「懸賞金パワーやな」などと盛り上がりを見せた。

十四日目を終え、優勝争いは大混戦となった。3敗は霧島と小結・若隆景（荒汐）。そして4敗の伯乃富士、前頭二枚目・義ノ富士（伊勢ヶ濱）、前頭十一枚目・宇良（木瀬）、前頭十三枚目・琴栄峰（佐渡ヶ嶽）、前頭十七枚目・藤凌駕（藤島）といった平幕5人にも優勝の可能性が残された。

なお、夏場所の懸賞だが、15日間の申し込み本数は過去最多の4241本を記録し、懸賞総額は2億9687万円に上った。ちなみに、昨年の五月場所から、力士が受け取る懸賞金の中身が従来の3万円から1万円に減額。懸賞は1本7万円で、協会手数料の1万円を除き、勝った力士は6万円を獲得する。従来は3万円が積立金となり、残り3万円は土俵上で行司から直接渡されていたが、1本あたり5万円が振り込まれることとなっている。（ABEMA/大相撲チャンネル）