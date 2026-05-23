「巨人０−３阪神」（２３日、東京ドーム）

巨人が阪神に連敗。相手先発・村上に３安打完封を許し、７連勝後に３連敗となった。

阿部監督は開口一番、「見ての通り、やられました」と話した。

悔やんだのは初回の攻撃だった。１番に入った浅野が打ち上げた飛球を遊撃・木浪、中堅・高寺、左翼・立石がお見合いする形で出塁（記録は二塁打）。続くキャベッジの進塁打で１死三塁とした。

吉川はカウント３−１から５球目にファウルでフルカウントになると、阿部監督はギャンブルスタートにサインを切り替えたという。しかし、一ゴロで浅野が本塁にヘッドスライディングで突入したが、タッチアウトとなった。

阿部監督は「あそこ（初回）で点が取れていれば。相手のミスからだったので。ギャンブルスタートでね。あそこで１点取れてれば、また違った展開でこう試合が進んだのかなっていうのはありますしね」と話し、ギャンブルスタートについては「どうしても点が取りたかったんでね、行かせたんですけど。先制点、やっぱ絶対欲しかったんで」と振り返った。

初回の浅野の二塁打以降は２１打者連続凡退で散発３安打で完封負け。「長いペナントでずっと調子がいいことはありませんからね。そこをどう打破していくかっていうのをね、個々が考えて打破していくしかないと思うんで。そこはね、もう反省する時間もあるでしょうし、そこをしっかりいい時間にして切り替えてやるしかない。明日またやり返すチャンスがありますんで。準備します」と４連敗阻止を誓った。