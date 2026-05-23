◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽最終節 鹿島１―０ＦＣ東京（２３日、メルスタ）

鹿島はＦＣ東京を１―０で下した。後半３５分にＦＷ師岡柊生が決勝点をマークし、西地区１位神戸との“優勝決定戦”に弾みをつけた。

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一進一退の攻防を制しての勝利に鬼木達監督は「勝ちきったこと、（失点を）ゼロで抑えたことは評価に値する。最後の最後までよくやってくれた」と勝利を誇った。

“優勝決定戦”は鹿島―神戸の組み合わせとなった。ホーム＆アウェー方式で行われ、第１戦が５月３０日にノエスタ、第２戦が６月６日にメルスタで開催となる。

鬼木監督は「力のあるチームというのは分かっているし、個の（能力が）あるチーム。ただそれでも２つ勝って優勝する、そういう思いでいます」と見据えた。

２３、２４年のリーグ王者・神戸はこの日の最終節で福岡を１―０で下し、１位突破を決めた。スキッベ監督率いるチームはＡＣＬＥとの両立による過密日程もあり、一時は名古屋に首位を明け渡したが、最終的には２位名古屋に勝ち点４差をつけた。リーグ戦成績は１１勝（ＰＫ２勝含む）７敗（ＰＫ４敗含む）だった。