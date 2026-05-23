歌手でタレントの堺正章が２３日、新潟・長岡市の国営越後丘陵公園で開幕した「ながおか 米百俵フェス〜花火と食と音楽と〜」（２４日まで）に出演した。初出演の野外フェスでは１０分間に及ぶＭＣや、歌唱で会場を沸かせた。

地元グルメや花火、音楽で同県の魅力を発信するフェス。出演者最年少の１２歳の人気子役・増田梨沙や、７人組「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ」、７９歳の堺ら“最大６７歳差”の豪華アーティスト９組がステージを盛り上げた。

堺は、ロックバンド「Ｒｏｃｋｏｎ Ｓｏｃｉａｌ Ｃｌｕｂ」（ＲＳＣ）とともに出演した。登場時から「皆様こんにちは、氷川きよしで〜す！ズンズンズン、ズンドコ！」とマチャアキ節がさく裂。「野外フェスに出るのは初めてです！米フェス、やっと出られました。気持ちいいね。皆さんと時を共有して思い出を作れたら、こんなにうれしいことはないです」と歓喜した。

最高気温２７度の快晴の下のステージとあり、「野外フェスに出るような年齢じゃないので倒れたら中止ですよ」とブラックジョークを飛ばす場面も。１０分間、独壇場となったＭＣで爆笑をさらった。

ＲＳＣとは、２０２５年大みそかのＮＨＫ紅白歌合戦でも共演しており、「最近、成田（昭次）君のギターがすごくなったね。心で弾いているよう」と大絶賛。ステージでは、「さらば恋人」などのメドレーをバンドと息ぴったりに披露し、会場の老若男女を大いに盛り上げた。

トリは、「氷川きよし＋ＫＩＩＮＡ．」が務め、楽曲と連動した花火が夜空を彩った。（奥津 友希乃）