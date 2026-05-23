ベティスのGKアドリアンが現役引退を発表…リヴァプールやウェストハムで活躍の39歳
ベティスに所属するスペイン人GKアドリアンは22日、自身のSNSを通じて、今シーズン限りで現役引退することを発表した。
現在39歳のアドリアンは、ベティスの下部組織出身。2012年にトップチームデビューを飾ると、翌年にウェストハムへ完全移籍で加入。2014−15シーズンにはリーグ戦の全試合でスタメンフル出場を果たした。その後、2019年夏にリヴァプールへ移籍すると、同年のUEFAスーパーカップでPK戦の末にチームを優勝へ導いた。
2024年夏には、2年契約でベティスへの復帰が決定。昨シーズンの後半戦はスタメンの座を掴んだものの、今季はGKアルバロ・バジェスのバックアップとして、コパ・デル・レイの5試合に出場。現行契約の満了に伴い、今季の終了をもってプロキャリアに幕を閉じることになった。
ベティスは37試合が消化したリーグ戦で勝ち点「57」を獲得し、すでに来季のUEFAチャンピオンズリーグ出場権を獲得。シーズン最終戦となるラ・リーガ第38節レバンテ戦は、日本時間23日28時に控えている。
現在39歳のアドリアンは、ベティスの下部組織出身。2012年にトップチームデビューを飾ると、翌年にウェストハムへ完全移籍で加入。2014−15シーズンにはリーグ戦の全試合でスタメンフル出場を果たした。その後、2019年夏にリヴァプールへ移籍すると、同年のUEFAスーパーカップでPK戦の末にチームを優勝へ導いた。
ベティスは37試合が消化したリーグ戦で勝ち点「57」を獲得し、すでに来季のUEFAチャンピオンズリーグ出場権を獲得。シーズン最終戦となるラ・リーガ第38節レバンテ戦は、日本時間23日28時に控えている。