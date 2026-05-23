タレントで実業家の紗栄子（39）が23日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。経営する牧場で、米を作る野望を明かす場面があった。

おすすめのキッチングッズを紹介する動画を公開。しかし、冒頭から「あんまりお料理するの正直好きじゃなくて。大変じゃん、料理って」と正直に告白。「献立を考えるところから、買い出しに行って、時間かけて作って、でも食べられるのは一瞬。その後に洗い物もある。長いじゃん。凄いクリエイティブで効率化とか考えだすととても疲れる行為だから、凄い仕事が忙しい日は正直したくない」と打ち明けた。

一方で、「でもやらないわけにはいかないので、自分がご機嫌にいられるアイテムとか選びながら、結構こだわり持ってやってたんだってことも気づいた」と語り、さまざまなキッチングッズや調味料を紹介。宮崎出身の紗栄子は、九州のしょう油、みそなどを取り寄せていることも明かした。

有明海苔も取り上げ、「コンロで火であぶっておにぎりに巻くと本当に風味が豊かでおいしくなるから、お家を決める時には必ずIHじゃなくてガスコンロ。なぜかと言うと海苔をあぶりたいから」とこだわりを強調した。

そして「やっぱ日本人なんだよね、私」とポツリ。「お米に対するこだわりとか、好き嫌いとか結構強めかも」と語り、「スタンダードな白米に海苔を巻いたおにぎりを極めたい」と宣言。全国の米を食べ比べているとし、「いつか自分でもちゃんと作りたい」と米づくりの野望を明かした。

自身の経営するファームで育てるイチゴは「5年かかった」といい、「言い続ければかなえられるから」と前向きに語っていた。