■陸上 ダイヤモンドリーグ・厦門大会（日本時間23日、中国）

世界最高峰のダイヤモンドリーグ2戦目となる厦門大会が行われ、110mハードルの日本記録保持者の村竹ラシッド（24、JAL）は13秒13（＋0.5）で2位。アメリカのJ.ブリット（27）が13秒07で2週連続優勝を果たした。

今季初戦の木南記念（10日）では13秒05（ー0.2）で自身3番目の記録でシーズンインすると、先週のダイヤモンドリーグ中国・上海大会でも13秒18（＋0.1）をマークし、3位と好調を維持。

先週の上海大会とほぼ変わらないメンバーで臨んだレースは、序盤から村竹がトップでレースを進めるも、先週の上海大会を制したJ.ブリットに最後かわされ、悔しい2位となった。23年の泉谷駿介以来の優勝はならなかった。隣のレーンを走った昨年の東京世界陸上覇者のC.ティンチ（25、アメリカ）は13秒28で5位に終った。



また女子やり投げの元世界女王・北口榛花（28、JAL）は60m08で7位だった。