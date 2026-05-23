7回巨人2死、ダルベックを空振り三振に仕留め、雄たけびを上げる阪神・村上＝東京ドーム

阪神が4連勝。0―0の五回に新人立石の2点打で均衡を破り、六回は木浪の適時打で加点した。村上は制球、球威ともに申し分なく、今季初完投を無四球の3安打完封で果たして3勝目。巨人は一回の逸機が痛く、3連敗となった。