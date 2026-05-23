ニューストップ > スポーツニュース > 巨0―3神（23日） 村上が今季初完封、阪神4連勝 巨0―3神（23日） 村上が今季初完封、阪神4連勝 巨0―3神（23日） 村上が今季初完封、阪神4連勝 2026年5月23日 20時50分 共同通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ 7回巨人2死、ダルベックを空振り三振に仕留め、雄たけびを上げる阪神・村上＝東京ドーム 阪神が4連勝。0―0の五回に新人立石の2点打で均衡を破り、六回は木浪の適時打で加点した。村上は制球、球威ともに申し分なく、今季初完投を無四球の3安打完封で果たして3勝目。巨人は一回の逸機が痛く、3連敗となった。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 巨人 阿部監督「あそこで点が取れていれば」初回の逸機を悔やむ 1死三塁でのギャンブルスタートも本塁憤死「見ての通り、やられました」 阪神“立石効果”で4連勝 今季最多貯金10 ドラ1は先制2点適時打がプロ初V打 球団ドラ1で10年ぶりのデビューから4戦連続安打 村上は初完封3勝目 巨人7連勝後に3連敗…初回先頭浅野がポテン二塁打も21人連続凡退 散発3安打で完封負け 阪神戦は4連敗