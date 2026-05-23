いとこ夫婦は「兄弟2人分・4万円」の“物価高対応子育て応援手当”が振り込まれたのに、わが家はまだ「振り込みなし」です。何か“手続きもれ”でしょうか？ 受給要件を確認

「物価高対応子育て応援手当」はすでに支給が始まっている自治体も

「物価高対応子育て応援手当」は、長期化する物価高の影響を強く受ける子育て世帯を支援する目的で実施されている制度です。対象となる子ども1人あたり一律2万円が支給され、令和7年9月30日時点で児童手当の対象となっている児童の保護者などが受け取れます。

すでに支給が始まっている自治体があり、東京都世田谷区では令和8年2月10日・3月10日・4月10日のいずれかに順次振り込まれています。また、八王子市では第1回から第3回までは令和8年3月31日までに支給済みとしています。

そのため、掲題の親戚夫婦のように、すでに受け取ったという家庭も少なくないでしょう。



支給は原則「プッシュ型」で1回きりが予定されている

物価高対応子育て応援手当は、原則として「プッシュ型」で支給されます。プッシュ型とは、自治体が対象者を把握している場合、申請をしなくても自動的に振り込まれる仕組みです。基本的には、児童手当の登録口座へ応援手当が振り込まれる流れとなっています。

自治体からは事前に案内チラシなどが送付され、支給を希望しない場合のみ申出書の返送が必要です。そのため多くの世帯では、特別な手続きをしなくても受け取れるようになっています。



一部の公務員や新生児が生まれた世帯は振込前に申請が必要

「物価高対応子育て応援手当」を受給する場合、以下に該当する人は手続きが必要です。

・所属する官庁から児童手当が支給されている公務員

公務員は児童手当を勤務先の官庁などから支給されるケースがあり、その場合は自治体側で送金先口座を把握できないため、申請が必要になります。ただし、住所地と所属庁が同じ自治体であるなど、条件によっては申請不要のケースもあります。

・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた新生児

この期間に生まれた新生児については、申請が必要です。出生届や児童手当の認定請求などとあわせて手続きを行う流れとなるため、自治体からの案内を確認しましょう。

・児童手当受給口座に変更・解約があった場合

児童手当の受給口座を変更・解約している場合、自治体への確認や手続きが必要になることがあります。

八王子市では、申請期限を令和8年3月31日から令和8年6月30日まで延長しており、申請漏れが一定数あったことがうかがえます。支給対象のはずなのにまだ振り込まれていない場合は、自分が要申請対象に該当していないかもう一度確認してみましょう。



まとめ

「物価高対応子育て応援手当」は、原則プッシュ型で支給されますが、公務員など例外的に申請が必要なケースも存在します。また、自治体ごとに支給時期が異なるため、受給タイミングには差があります。焦らず自治体の案内や対象条件を確認することが重要です。



出典

子ども家庭庁 物価高対応子育て応援手当

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー