JRAは、第67回宝塚記念ファン投票の第2回中間発表を行った。トップを維持したのはクロワデュノール（牡4・栗東・斉藤崇史）で、26万3292票を獲得。2位にはメイショウタバル（牡5・栗東・石橋守）が25万2887票、3位にはマスカレードボール（牡4・美浦・手塚貴久）が23万5662票で続いた。

上位陣の順位に大きな変動はなかったものの、10位には前回11位だったエンブロイダリー（牝4・美浦・森一誠）が浮上。ジャンタルマンタルは11位となった。

また、3歳馬ではロブチェンが8位、スターアニスが12位、カヴァレリッツォが19位にランクインするなど、若い世代への支持も集まっている。

今回の中間発表時点での有効投票数は299万8268票。ファン投票は5月24日まで受け付けられており、最終結果は5月28日に発表される予定となっている。

●第67回宝塚記念ファン投票 第2回中間発表上位20頭

1位 クロワデュノール 26万3292票

2位 メイショウタバル 25万2887票

3位 マスカレードボール 23万5662票

4位 レガレイラ 23万971票

5位 ミュージアムマイル 22万9579票

6位 ダノンデサイル 16万2642票

7位 エネルジコ 11万8870票

8位 ロブチェン 11万3708票

9位 アドマイヤテラ 9万6908票

10位 エンブロイダリー 8万5351票

11位 ジャンタルマンタル 8万3772票

12位 スターアニス 7万8702票

13位 ショウヘイ 7万6473票

14位 ヘデントール 6万2957票

15位 レーベンスティール 5万2106票

16位 ダブルハートボンド 4万9291票

17位 サトノレーヴ 3万9374票

18位 ウインカーネリアン 3万8562票

19位 カヴァレリッツォ 3万7797票

20位 タガノデュード 3万6183票