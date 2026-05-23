天皇賞・春 クロワデュノールと北村友一騎手

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　JRAは、第67回宝塚記念ファン投票の第2回中間発表を行った。トップを維持したのはクロワデュノール（牡4・栗東・斉藤崇史）で、26万3292票を獲得。2位にはメイショウタバル（牡5・栗東・石橋守）が25万2887票、3位にはマスカレードボール（牡4・美浦・手塚貴久）が23万5662票で続いた。

　上位陣の順位に大きな変動はなかったものの、10位には前回11位だったエンブロイダリー（牝4・美浦・森一誠）が浮上。ジャンタルマンタルは11位となった。

　また、3歳馬ではロブチェンが8位、スターアニスが12位、カヴァレリッツォが19位にランクインするなど、若い世代への支持も集まっている。

　今回の中間発表時点での有効投票数は299万8268票。ファン投票は5月24日まで受け付けられており、最終結果は5月28日に発表される予定となっている。

【画像】第67回宝塚記念ファン投票（第2回中間発表）上位は接戦

●第67回宝塚記念ファン投票 第2回中間発表上位20頭
1位　クロワデュノール　26万3292票
2位　メイショウタバル　25万2887票
3位　マスカレードボール　23万5662票
4位　レガレイラ　23万971票
5位　ミュージアムマイル　22万9579票
6位　ダノンデサイル　16万2642票
7位　エネルジコ　11万8870票
8位　ロブチェン　11万3708票
9位　アドマイヤテラ　9万6908票
10位　エンブロイダリー　8万5351票
11位　ジャンタルマンタル　8万3772票
12位　スターアニス　7万8702票
13位　ショウヘイ　7万6473票
14位　ヘデントール　6万2957票
15位　レーベンスティール　5万2106票
16位　ダブルハートボンド　4万9291票
17位　サトノレーヴ　3万9374票
18位　ウインカーネリアン　3万8562票
19位　カヴァレリッツォ　3万7797票
20位　タガノデュード　3万6183票