5月24日（日）に東京競馬場で行われる、第87回優駿牝馬・オークス（G1・3歳牝・芝2400m）の枠順が確定した。女性騎手として史上初のクラシック騎乗となる今村聖奈騎手は、ジュウリョクピエロとのコンビで8枠16番から歴史的快挙に挑む。

ジュウリョクピエロは豪快な末脚が魅力で、ここは1番人気に推されても不思議ではない素質馬。レースでは牝馬二冠がかかるスターアニス、武豊騎手騎乗のアランカールなど強力メンバーが立ちはだかるが、快挙達成への期待は大きい。

【忘れな草賞】今村聖奈・ジュウリョクピエロの大外一気炸裂

競馬史に残る快挙の瞬間となるか！？注目の発走は15時40分。

スターアニスは5枠10番

1枠1番

ミツカネベネラ

牝3・55.0・横山和生

鈴木伸尋・美浦

1枠2番

レイクラシック

牝3・55.0・M.ディー

新谷功一・栗東

2枠3番

アランカール

牝3・55.0・武豊

斉藤崇史・栗東

2枠4番

ロングトールサリー

牝3・55.0・戸崎圭太

福永祐一・栗東

3枠5番

リアライズルミナス

牝3・55.0・津村明秀

橋口慎介・栗東

3枠6番

ロンギングセリーヌ

牝3・55.0・石橋脩

竹内正洋・美浦

4枠7番

スタニングレディ

牝3・55.0・三浦皇成

高木登・美浦

4枠8番

スマートプリエール

牝3・55.0・原優介

大久保龍志・栗東

5枠9番

トリニティ

牝3・55.0・西村淳也

安田翔伍・栗東

5枠10番

スターアニス

牝3・55.0・松山弘平

高野友和・栗東

6枠11番

アメティスタ

牝3・55.0・横山武史

牧浦充徳・栗東

6枠12番

ドリームコア

牝3・55.0・C.ルメール

大竹正博・美浦

7枠13番

エンネ

牝3・55.0・坂井瑠星

吉岡辰弥・栗東

7枠14番

ソルパッサーレ

牝3・55.0・浜中俊

四位洋文・栗東

7枠15番

アンジュドジョワ

牝3・55.0・岩田望来

福永祐一・栗東

8枠16番

ジュウリョクピエロ

牝3・55.0・今村聖奈

寺島良・栗東

8枠17番

スウィートハピネス

牝3・55.0・高杉吏麒

北出成人・栗東

8枠18番

ラフターラインズ

牝3・55.0・D.レーン

小笠倫弘・美浦