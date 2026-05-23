松川星×サマンサタバサ最新ビジュアル公開♡春夏映えバッグに注目

『Samantha Thavasa（サマンサタバサ）』から、俳優・松川星を起用した最新ビジュアルが公開されました♡今回登場したのは、デジタル時代のライフスタイルに寄り添う「Samantha Smartwang」と、季節感たっぷりのトートバッグ。春夏コーデを華やかに彩る鮮やかなカラーや、サマンサタバサらしいフェミニンなデザインに注目です♪

ビビットカラーが映えるSmartwang

価格：30,800円（税込）

「Samantha Smartwang」は、スマートフォンと必要最低限の荷物をおしゃれに持ち歩ける、今の時代にぴったりなバッグ。

コンパクトながら機能性も兼ね備え、片手でスマートに持ち運べるデザインが魅力です。

春夏らしいビビットカラーを採用し、シンプルなコーディネートにプラスするだけで、一気に旬なスタイリングへとアップデート♡鮮やかなカラー使いが、季節感あふれる軽やかな雰囲気を演出してくれます。

カラーは、オレンジ・イエロー・ブルー・ターコイズの全4色展開。どのカラーも存在感がありながら、コーディネートに取り入れやすい絶妙な色味になっています。

デニムスタイルやワンピースコーデとも相性抜群で、旅行やお出かけシーンにもおすすめ。スマートフォンをさっと取り出せる利便性も嬉しいポイントです♪

カラー：オレンジ／イエロー／ブルー／ターコイズ

ポムポムプリン×CA4LAの30周年コラボ♡遊び心あふれる限定ハット＆ベレー登場

フェミニンなフリルトートも登場♡

価格：23,100円（税込）

もうひとつ注目したいのが、かご素材を使用したトートバッグ。ナチュラルなかご素材と合成皮革を組み合わせた異素材デザインで、カジュアルさの中にも高級感を感じられるアイテムです。

肩掛け部分にはフリルデザインを施し、さらに正面にはフラワーモチーフをプラス。サマンサタバサらしいフェミニンなディテールがたっぷり詰め込まれています♡

カラーはブラックとキャメルの2色展開。ブラックは大人っぽくシックな印象に、キャメルは柔らかくナチュラルな雰囲気を楽しめます。

軽やかな素材感で、春夏のお出かけやリゾートスタイルにもぴったり。デイリー使いしやすいサイズ感で、オンオフ問わず活躍してくれそうです。

カラー：ブラック／キャメル

松川星が魅せる春夏スタイル

今回のビジュアルでは、俳優・松川星がサマンサタバサの新作バッグを軽やかに着こなし、春夏らしい洗練されたスタイルを披露。

鮮やかなカラーやフェミニンなディテールが、松川星のナチュラルな魅力をさらに引き立てています。

デジタルライフに寄り添う実用性と、ファッション性を両立した今回のコレクション。

普段のコーディネートをワンランクアップさせてくれるアイテムとして、この春夏ぜひチェックしておきたいラインアップです♡

春夏コーデを華やかにアップデート♪

サマンサタバサの最新コレクションは、持つだけで気分まで明るくなるような華やかさが魅力♡

ビビットカラーの「Samantha Smartwang」や、女性らしさあふれるトートバッグは、春夏ファッションのアクセントにぴったりです。

松川星が魅せる最新ビジュアルとともに、自分らしいおしゃれを楽しんでみてくださいね♪