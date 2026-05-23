A’pieu新作チーク♡自分好みに混ぜて楽しむジェリーチークバーム登場

韓国コスメブランド「A’pieu（アピュー）」から、自分だけのカラー調整を楽しめる新作チーク「アピュー ムードブレンディング ジェリーチークバーム」が2026年5月22日（金）より発売♡ベースカラーとポイントカラーを自由にミックスできるデュアルタイプで、自然な血色感と立体感*を演出します。ぷにぷに質感のジェリーテクスチャーで、今っぽいツヤ感メイクが楽しめる注目アイテムです♪

ムードを作るトーンオントーンカラー

価格：1,430円（税込）

「アピュー ムードブレンディング ジェリーチークバーム」は、トーンオントーンの2色を組み合わせたデザインが特徴。

肌トーンや気分に合わせて自由にミックス＆レイヤリングでき、自分だけのムードメイクを楽しめます。

カラーは全4色展開。イエベ・ブルべ別におすすめカラーが揃っているので、自分にぴったりのカラーが見つかりそう♡

01 PEACH CORAL BALM



ピーチのようなフレッシュな血色感*を演出するウォームコーラルカラー。イエベ春におすすめ。

02 BERRY MILK BALM



いちごミルクのようなやわらかなライトクールピンク。可愛らしい印象を叶えるブルべ夏向けカラー。

03 ROSY NUDE BALM



ローズをひとさじ加えたようなヌーディーベージュ。落ち着き感のある大人っぽいムードを演出し、イエベ秋におすすめ。

04 DEEP GRAPE BALM



モーブピンクを忍ばせたクールラベンダーカラー。透明感を引き立てるブルべ冬向けカラー。

どのカラーも自然になじみやすく、単色でもミックスでも使える万能さが魅力です♪

スーンの新作コンシーラー登場♡ひんやり白みベージュで瞬間トーンアップ

ぷにぷに質感で自然にフィット♡

テクスチャーは、ぷにぷにとしたジェリータイプ。肌にのせるとやわらかく広がり、指で簡単にブレンディングできます。

何度重ねてもベースメイクがヨレにくく、ふんわり自然に発色するのが嬉しいポイント。内側からにじみ出るような血色感*を演出し、ナチュラルなのにしっかり盛れる仕上がりを叶えます。

さらに、ジェリーバーム特有の軽やかさで、頬にぴたっと密着。ムラになりにくく、メイク初心者でも扱いやすい使用感になっています♡

保湿感とうるさら仕上げを両立

みずみずしいオイルジェルがパウダー粒子を包み込み、しっとり感をキープしながら表面はさらっと軽やかに仕上がるのも魅力。

重たさを感じにくく、水分をまとったようなツヤ感を演出しながら、厚塗り感のない自然な頬をキープします。粉飛びしにくく、時間が経っても乾燥しにくいので、これからの季節にもぴったり♪

さらっと仕上がるのに内側はうるおう、新感覚のジェリーチークです。

発売日：2026年5月22日（金）

自分だけの血色感メイクを楽しんで♡

「アピュー ムードブレンディング ジェリーチークバーム」は、カラーを混ぜながら自分だけの雰囲気を作れる新感覚チーク♡ぷにぷに質感と自然なツヤ感で、毎日のメイクがもっと楽しくなりそうです。

気分やファッションに合わせてカラーを変えながら、自分らしいムードメイクを楽しんでみてくださいね♪