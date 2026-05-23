ペコちゃん×ポムポムプリンの夢コラボ♡限定スイーツ＆グッズが不二家に登場

不二家洋菓子店に、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」とペコちゃんのスペシャルコラボが登場♡ 2026年にデビュー30周年を迎えたポムポムプリンをお祝いする今回の企画では、限定スイーツやグッズ、店頭演出など、ポムポムプリンの世界観をたっぷり楽しめる内容が盛りだくさん。「がんばるキミへ 不二家でみんなポムっと一息 ～おうちでのんびりおやつタイム～」をテーマに、癒しあふれる時間を届けてくれます♪

コラボ限定スイーツが登場♡

今回のコラボでは、見た目もかわいい限定スイーツが多数ラインアップ。まず注目したいのが「ポムポムプリン30thペコちゃんとお祝いマカロン（プリン・ミルキー）」です。

価格は321円（税込）、2026年6月1日（月）発売。ポムポムプリンをプリントしたプリン味と、ペコちゃんをプリントしたミルキー味の2種類入りで、見た目も味も楽しめる特別なマカロンです。

プリン味はカラメル香るプリンガナッシュ、ミルキー味はやさしい甘さのミルキーガナッシュをサンドしています。

さらに、「ポムっと一息♪ペコちゃんとお祝いケーキ」も見逃せません。価格は626円（税込）、2026年6月12日（金）発売。

黄色いスポンジにプリンとプリン風味クリーム、カラメルソースをサンドし、上面にはカラメルグラサージュを流し込んだプリン尽くしのケーキです。

コラボデザインのペーパープレート付きで、おうちカフェ時間をさらに盛り上げてくれます♡

亀屋良長「あんずレモン」登場♡爽やかに味わう夏限定の烏羽玉

限定グッズ＆店舗演出も充実

スイーツだけでなく、限定グッズもとっても豪華。「おかしポーチ（ポムポムプリン）」は税込1,320円で、2026年5月29日（金）発売。サイズは約縦110×横170×マチ60mm。

ポムポムプリンとペコちゃんが描かれたかわいいポーチの中には、ミルキー5粒、カントリーマアム（バニラ）2枚、ホームパイ4枚（2包）、ハートクッキー（バターアーモンド）2枚が入っています。

さらに、オリジナルステッカー1枚付きなのもうれしいポイント♪

「ミルキー缶（ポムポムプリン）」は税込770円で、2026年6月1日（月）発売。サイズは約直径110×高さ50mm。丸缶にはミルキー19粒入りで、こちらにもオリジナルステッカー1枚が付属します。

小物入れとしても使いたくなるかわいさです♡

また、コラボ対象商品を3点以上購入すると、オリジナルデザインショッパーを1枚プレゼント。数量限定なので早めのチェックがおすすめです。

不二家のお店がポムポムプリン一色に♪

2026年6月1日（月）～30日（火）の期間中は、全国の不二家洋菓子店でスペシャル企画を実施。店頭ペコちゃん人形がポムポムプリン風カチューシャを着用し、来店したお客様をお出迎えします。

さらに、不二家 数寄屋橋店では店舗全体がポムポムプリン仕様にラッピングされ、まるでキャラクターの世界に入り込んだような空間に。

銀座数寄屋橋交差点の「ペコちゃんビジョン」では、オリジナル映像も放映されます。

店内アナウンスやオリジナルムービーでは、ポムポムプリンとお友だちの“マフィン”が登場し、癒しのメッセージを届けてくれるのも魅力。

さらに、Sanrio NISHIGINZA店との連動キャンペーンも実施され、コラボステッカーがもらえる特典も用意されています。

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665597

おうち時間をもっと楽しく♡

ポムポムプリンとペコちゃんのかわいさがぎゅっと詰まった今回のコラボは、スイーツ好きはもちろん、サンリオファンにもたまらない内容♡

限定スイーツやグッズはもちろん、店舗演出まで楽しめるので、思わず写真を撮りたくなること間違いなしです。

毎日がんばる自分へのご褒美や、大切な人へのギフトにもぴったり。この夏は、不二家で“ポムっと一息”つく癒し時間を楽しんでみてください♪