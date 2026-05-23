ソフトバンクの孫正義オーナー（68）が23日、「王レガシープロジェクト」の発足にともない福岡市内のホテルで行われたレセプションパーティーで、ビデオメッセージにて王貞治球団会長（86）への思いを語った。

かねて王会長への強いリスペクトを口にしている。「王会長は本当に素晴らしい野球のレジェンドであるというだけじゃないと思うんです。人間的にも尊敬できる素晴らしい方だから、周りの人がこうやって集まって感謝の気持ちと尊敬の気持ちを表したいんだと思うんです。僕もその筆頭です」

その上で王会長に会った日の自身の感情についてこう明かした。「僕はいつも王会長に会った日の夜は、毎回、実は自己嫌悪に陥るんです。“なんてまだ自分は未熟なんだ”“人間として品位が足りないんだ”と」

野球界で頂点を極めた王会長のおごらない姿に「こんな素晴らしい人になりたい」「いつか僕もこんな上品な人になりたい」と感銘を受けているという。

「上品というのは、心からジェントルマンで、心から素晴らしいと思われることだと思うんです。そういう立派な人になりたいという励みとして一生懸命頑張っております」と言葉に思いを込めていた。