【クロスワードクイズ】1分でリフレッシュ！ □に入るひらがなは？ ヒントは「学びや健康を支えるもの」
思考力を健やかに保つためには、日常的に頭を使う習慣が大切です。今回は、空いた時間にサクッと挑戦できる、ひらがなのクロスワードパズルを用意しました。全ての空欄を埋めて、すっきりした気分を味わいましょう！
・横の並び：わ ＋ □ ＋ ち ＋ □
・縦の並び（左）：つ ＋ □ ＋ え
・縦の並び（右）：い ＋ □ ＋ こ
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▼解説
・つくえ（机）
・いんこ（インコ）
・わくちん（ワクチン）
正解は「く」と「ん」の2文字でした。縦のラインでは勉強や仕事に欠かせない「つくえ（机）」と、愛らしいペットとしても人気の「いんこ（インコ）」が完成します。横のラインは、健康管理の場面で耳にする機会が多い「わくちん（ワクチン）」が入ります。
限られた文字数から言葉を導き出すことで、記憶の引き出しを開ける良いトレーニングになります。身近な単語ばかりですが、パズルとして見ると意外と悩んでしまうものですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
・横の並び：わ ＋ □ ＋ ち ＋ □
・縦の並び（左）：つ ＋ □ ＋ え
・縦の並び（右）：い ＋ □ ＋ こ
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正解：「く」と「ん」正解は「く」と「ん」でした。
▼解説
・つくえ（机）
・いんこ（インコ）
・わくちん（ワクチン）
正解は「く」と「ん」の2文字でした。縦のラインでは勉強や仕事に欠かせない「つくえ（机）」と、愛らしいペットとしても人気の「いんこ（インコ）」が完成します。横のラインは、健康管理の場面で耳にする機会が多い「わくちん（ワクチン）」が入ります。
限られた文字数から言葉を導き出すことで、記憶の引き出しを開ける良いトレーニングになります。身近な単語ばかりですが、パズルとして見ると意外と悩んでしまうものですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)