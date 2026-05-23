老後の「やることがない」は“嫌いなこと”から変わる？お金も時間もムダにしない選択術
「老後は趣味を持ちなさい」「やることを見つけなさい」。そんなアドバイスをよく聞きます。でも正直なところ、「好きなことが何か」という問いに、すぐに答えられる人は少ないのではないでしょうか。仕事一筋だった人ならなおさらです。
そこで発想を転換。「好きなこと」を探すのではなく、「嫌いなこと」「やりたくないこと」を明確にすることから始めてみましょう。今回は、嫌いなことの積み重ねが、意外と人生を豊かにする近道になることをご紹介します。
例えば、「人間関係の面倒くささが嫌い」なら、少人数の活動を選ぶ。「定期的な縛りが嫌い」なら、関係性が密接になり過ぎず気軽に出入りできるオンラインコミュニティーを選ぶ。「親切にされるのが窮屈に感じる」なら、役割をきちんと果たすボランティアを選ぶ。こうして「嫌いなこと」を避けていくと、自動的に「自分に合ったこと」が浮かび上がってくるのです。
お金がない、やることがない、人間関係も限られている……。そうした老後の不安も、「嫌いなこと」を軸に考えることで、無駄な選択肢を一つひとつ削ぎ落としていけます。
やみくもに「好きなこと」を探して、試行錯誤にお金と時間を使うより、よほど実践的です。
▼ステップ1：「嫌だと感じたこと」を全て書き出す
まず一日の中で、「今日、嫌だと感じたこと」を思い出してください。
朝起きること、人付き合い、細かい作業、待ち合わせをすること、誰かの顔色をうかがうこと、遠出すること、同じ時間に同じ場所に行くこと、意思決定を迫られること、電話対応、騒がしい環境、急なスケジュール変更など。大小問わず、思いつくままに挙げていきます。
このプロセス自体が、自分が何に疲れているのかを客観的に知る第一歩になります。
▼ステップ2：「嫌いなこと」を3つのカテゴリに分類する
次に、書き出した項目を「人間関係」「環境」「役割」の3つに分類してみましょう。
人間関係が嫌いなのか、それとも特定の環境や役割が嫌いなのか。例えば、「待ち合わせが嫌」なら環境的な問題かもしれません。「細かい作業」なら役割の問題です。「顔色をうかがうこと」なら人間関係の側面が大きいでしょう。
このように具体的に分類することで、自分が本当に避けるべきことが明確に見えてきます。
▼ステップ3：「嫌いなこと」に対して代案を用意する
最後に、その「嫌いなこと」に対して「ならこれはどう？」と代案を探すのです。
毎週決まった時間に集まるコミュニティーが嫌なら、オンラインで自分のペースで参加できるものを探す。人間関係の複雑さが嫌なら、純粋に「テーマ」でつながるSNSグループを探す。遠出が嫌なら、家の中でできる語学学習や写経を検討する。役割が決まっていない活動が不安なら、ボランティアのように明確な役割を持つ場所を選ぶ。
このように「嫌いなこと」を避けるルートを一つひとつ作ることで、自分に合った選択肢が自動的に絞られていきます。
やることがないと感じるのは、実は「やりたくないことをやらされている」という無意識のストレスから解放されるチャンスかもしれません。孤独だからこそ、「これは好きか嫌いか」という問いに、正直に向き合える自由があります。
まずは、自由に一つひとつ「嫌いなこと」を言語化し、避けるルートを作ってみましょう。「嫌いなこと」を避けながら、自分のペースを守る。そうすることで、お金も時間も無駄にしない、生き方が見えてくるはずです。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
そこで発想を転換。「好きなこと」を探すのではなく、「嫌いなこと」「やりたくないこと」を明確にすることから始めてみましょう。今回は、嫌いなことの積み重ねが、意外と人生を豊かにする近道になることをご紹介します。
なぜ「好き」を探すより「嫌い」を知ることが大切なのか人生後半になると、時間もお金も限られています。だからこそ、「好きなことは何か」という正解を探すより、「これだけは避けたい」「これには時間を使いたくない」という自分の「ノー」をはっきりさせることが効率的です。
例えば、「人間関係の面倒くささが嫌い」なら、少人数の活動を選ぶ。「定期的な縛りが嫌い」なら、関係性が密接になり過ぎず気軽に出入りできるオンラインコミュニティーを選ぶ。「親切にされるのが窮屈に感じる」なら、役割をきちんと果たすボランティアを選ぶ。こうして「嫌いなこと」を避けていくと、自動的に「自分に合ったこと」が浮かび上がってくるのです。
お金がない、やることがない、人間関係も限られている……。そうした老後の不安も、「嫌いなこと」を軸に考えることで、無駄な選択肢を一つひとつ削ぎ落としていけます。
やみくもに「好きなこと」を探して、試行錯誤にお金と時間を使うより、よほど実践的です。
「嫌いなこと」を明確にするための3つのステップここでは、自分の嫌いを探すための3つのステップを説明します。
▼ステップ1：「嫌だと感じたこと」を全て書き出す
まず一日の中で、「今日、嫌だと感じたこと」を思い出してください。
朝起きること、人付き合い、細かい作業、待ち合わせをすること、誰かの顔色をうかがうこと、遠出すること、同じ時間に同じ場所に行くこと、意思決定を迫られること、電話対応、騒がしい環境、急なスケジュール変更など。大小問わず、思いつくままに挙げていきます。
このプロセス自体が、自分が何に疲れているのかを客観的に知る第一歩になります。
▼ステップ2：「嫌いなこと」を3つのカテゴリに分類する
次に、書き出した項目を「人間関係」「環境」「役割」の3つに分類してみましょう。
人間関係が嫌いなのか、それとも特定の環境や役割が嫌いなのか。例えば、「待ち合わせが嫌」なら環境的な問題かもしれません。「細かい作業」なら役割の問題です。「顔色をうかがうこと」なら人間関係の側面が大きいでしょう。
このように具体的に分類することで、自分が本当に避けるべきことが明確に見えてきます。
▼ステップ3：「嫌いなこと」に対して代案を用意する
最後に、その「嫌いなこと」に対して「ならこれはどう？」と代案を探すのです。
毎週決まった時間に集まるコミュニティーが嫌なら、オンラインで自分のペースで参加できるものを探す。人間関係の複雑さが嫌なら、純粋に「テーマ」でつながるSNSグループを探す。遠出が嫌なら、家の中でできる語学学習や写経を検討する。役割が決まっていない活動が不安なら、ボランティアのように明確な役割を持つ場所を選ぶ。
このように「嫌いなこと」を避けるルートを一つひとつ作ることで、自分に合った選択肢が自動的に絞られていきます。
孤独と向き合うことが、実は自由への第一歩「嫌いなこと」を避けることは、一見すると「逃げ」に聞こえるかもしれません。しかし、そうすることで限られた時間とお金を、自分が本当に心地よいことだけに使えるようになります。
やることがないと感じるのは、実は「やりたくないことをやらされている」という無意識のストレスから解放されるチャンスかもしれません。孤独だからこそ、「これは好きか嫌いか」という問いに、正直に向き合える自由があります。
まずは、自由に一つひとつ「嫌いなこと」を言語化し、避けるルートを作ってみましょう。「嫌いなこと」を避けながら、自分のペースを守る。そうすることで、お金も時間も無駄にしない、生き方が見えてくるはずです。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)