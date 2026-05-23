【ひらがなクイズ】解けると楽しい！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントはクリエイティブな活動
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、表現の幅広さや華やかさを表す言葉、クリエイティブな活動の旺盛さを称える表現、そして物理的な感覚や心理的な距離感を言い表す言葉という、多様な性質を持つ3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□い
□□く
つめ□□
ヒント：色や種類が豊富で、変化に富んでいる様子。小説や絵画などを、次々と世に送り出す行為。そして、触れたときの温度が低い状態や、他者に対する思いやりが薄く素っ気ない態度を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「たさ」を入れると、次のようになります。
たさい（多彩）
たさく（多作）
つめたさ（冷たさ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、視覚的な賑やかさを伝える言葉から、エネルギーに満ちあふれた発信の様子、さらには突き放す厳しさを内包する態度までを網羅しました。共通する「たさ」という響きが、豊かなバリエーションを持つ描写から、精力的なものづくりの姿勢、さらに繊細な感覚や感情の表現まで心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ多様な広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、表現の幅広さや華やかさを表す言葉、クリエイティブな活動の旺盛さを称える表現、そして物理的な感覚や心理的な距離感を言い表す言葉という、多様な性質を持つ3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□く
つめ□□
ヒント：色や種類が豊富で、変化に富んでいる様子。小説や絵画などを、次々と世に送り出す行為。そして、触れたときの温度が低い状態や、他者に対する思いやりが薄く素っ気ない態度を思い浮かべてみてください。
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↓
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正解：たさ正解は「たさ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「たさ」を入れると、次のようになります。
たさい（多彩）
たさく（多作）
つめたさ（冷たさ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、視覚的な賑やかさを伝える言葉から、エネルギーに満ちあふれた発信の様子、さらには突き放す厳しさを内包する態度までを網羅しました。共通する「たさ」という響きが、豊かなバリエーションを持つ描写から、精力的なものづくりの姿勢、さらに繊細な感覚や感情の表現まで心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ多様な広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)