アイドルグループ「FULIT BOX」の立花ことりさんが、FLASH（光文社）に登場しました。



【写真】Tシャツをたくしあげた立花ことりさん

「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026」（TIF）に初出場が決定したFULIT BOX。同グループのセンタ―を務める立花さんがまぶしいグラビを披露。FULIT BOXの赤色担当としてデビューし、チェキ撮影会では長蛇の列ができるなど絶大な人気を誇る彼女。スレンダーボディと色白の美肌、はつらつとした表情の王道ビキニ姿は必見です。



TIFは注目のアイドルが総出演する夏の一大イベント。前哨戦となる「メインステージ争奪LIVE」は6月7日に東京・GARDEN新木場FACTORYで開催されます。



同誌には、永尾まりや、伊勢川乃亜、UNJOUR TOKYOらも登場する。



【立花ことりプロフィール】

たちばなことり 11月21日生まれ 東京都出身 T158 2024年5月にアイドルグループFULIT BOXの赤色担当としてデビュー。チェキ撮影会では長蛇の列ができるなど絶大な人気。同グループは、7月31日〜8月2日開催の『TOKYO IDOL FESTIVAL 2026』への初出場が決定。前哨戦となる『メインステージ争奪LIVE』は6月7日に東京・GARDEN新木場FACTORYでおこなわれる。最新情報は、公式X（@Kotori_FULITBOX）、公式Instagram（@kotori_tachibana）