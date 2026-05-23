【群馬県で泊まってよかった】黄金の湯と白銀の湯が楽しめる純和風旅館。四季の移ろいとともに心安らぐひとときを過ごせる「伊香保温泉 お宿玉樹」

【群馬県で泊まってよかった】黄金の湯と白銀の湯が楽しめる純和風旅館。四季の移ろいとともに心安らぐひとときを過ごせる「伊香保温泉 お宿玉樹」