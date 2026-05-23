【群馬県で泊まってよかった】黄金の湯と白銀の湯が楽しめる純和風旅館。四季の移ろいとともに心安らぐひとときを過ごせる「伊香保温泉 お宿玉樹」
東京都在住・27歳女性に調査した、「泊まってよかったホテル」を紹介します。今回取り上げるのは、群馬県の「伊香保温泉 お宿玉樹」です。
※以下の情報は2026年5月22日15時30分現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。
▼全館畳廊下のしつらえと中庭で和の風情を満喫
●回答者コメント
「館内は清潔的で、中庭ではシャボン玉が出ていたり、家族で行っても楽しめる旅館でした」
チェックイン後はまず、ほのかに青畳の香りが漂う館内をゆったり散策してみてはいかがでしょうか。「お宿玉樹」は玄関から客室まで全館畳廊下のしつらえとなった純和風旅館で、足になじむ畳の感触がくつろぎのひと時へとやさしく迎えてくれます。日本庭園を望む中庭は、夏は湯上がりの夜風、秋は紅葉、冬は雪景色と、季節ごとに違う表情を見せてくれるため、家族で訪れても飽きません。気持ちが休まるラウンジ「樹あかり」で、四季折々の風情を眺めながらティータイムを過ごすのもおすすめです。
▼「黄金の湯」と「白銀の湯」を男女入れ替えで両方楽しめる
●回答者コメント
「温泉が２つあるのですが、交代交代で男湯女湯に切り替わるので、宿泊している時に2つの温泉に入ることができました」
館内を一通り楽しんだあとは、お待ちかねの湯浴みへ。湯量豊富な伊香保の源泉から湧きいる「黄金の湯」と「白銀の湯」、趣の異なる2つの温泉を堪能できます。大浴場は、谷川連峰を望む「榛栗の湯」と、檜をふんだんに使った本格木造の「玉伊吹の湯」の2か所で、男女入れ替え制となっているため、宿泊中に異なる趣の浴場をどちらも楽しめるのが魅力。「玉伊吹の湯」にはスチームミストとサウナ、「榛栗の湯」にはドライサウナも備わり、体の芯までじっくりと温まれます。
▼料理長自慢の季節の会席料理
●回答者コメント
「お部屋でお食事を食べたのですが、一品一品のお料理が美味しく、お酒が進む料理でした」
お風呂のあとは、お楽しみのお食事。料理長自慢の季節の会席料理は、新鮮な地元の旬味を盛り込み、女将が選び抜いた器に美しく盛り付けて提供されます。温かいものは温かく、冷たいものは冷たく、ひと手間かけた逸品を目と舌で楽しめるので、お酒もついつい進んでしまうはず。プランによっては部屋食にも対応してもらえるため、周囲を気にせずプライベートな空間でゆっくりと味わえるのも嬉しいポイントです。地酒スタンドで気になる銘柄を一杯だけ味見してみるのもおすすめ。
所在地：群馬県渋川市伊香保町伊香保87-2
交通手段：渋川駅から車で15分
▼料金
大人1名：2万5300円〜
※料金は公式Webサイト参考価格
※プラン・部屋により価格は変動します
▼チェックイン・チェックアウト
チェックイン：15:00
チェックアウト：10:00
※プランにより時間が異なる場合があります
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
この記事の執筆者：
All About ニュース お買いもの部
Amazonのセール商品から売れ筋ランキングまで、毎日のお買いものがもっと楽しく、もっとお得になる情報をお届け。編集部員による独自レビューなど、ここでしか手に入らない情報も満載です。
(文:All About ニュース お買いもの部)
※以下の情報は2026年5月22日15時30分現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。
「伊香保温泉 お宿玉樹」は黄金の湯と白銀の湯が楽しめる純和風旅館東京都在住・27歳女性が「泊まってよかったホテル」として挙げたのは、群馬県の「伊香保温泉 お宿玉樹」でした。・宿泊した部屋：蓬莱
●回答者コメント
「館内は清潔的で、中庭ではシャボン玉が出ていたり、家族で行っても楽しめる旅館でした」
チェックイン後はまず、ほのかに青畳の香りが漂う館内をゆったり散策してみてはいかがでしょうか。「お宿玉樹」は玄関から客室まで全館畳廊下のしつらえとなった純和風旅館で、足になじむ畳の感触がくつろぎのひと時へとやさしく迎えてくれます。日本庭園を望む中庭は、夏は湯上がりの夜風、秋は紅葉、冬は雪景色と、季節ごとに違う表情を見せてくれるため、家族で訪れても飽きません。気持ちが休まるラウンジ「樹あかり」で、四季折々の風情を眺めながらティータイムを過ごすのもおすすめです。
▼「黄金の湯」と「白銀の湯」を男女入れ替えで両方楽しめる
●回答者コメント
「温泉が２つあるのですが、交代交代で男湯女湯に切り替わるので、宿泊している時に2つの温泉に入ることができました」
館内を一通り楽しんだあとは、お待ちかねの湯浴みへ。湯量豊富な伊香保の源泉から湧きいる「黄金の湯」と「白銀の湯」、趣の異なる2つの温泉を堪能できます。大浴場は、谷川連峰を望む「榛栗の湯」と、檜をふんだんに使った本格木造の「玉伊吹の湯」の2か所で、男女入れ替え制となっているため、宿泊中に異なる趣の浴場をどちらも楽しめるのが魅力。「玉伊吹の湯」にはスチームミストとサウナ、「榛栗の湯」にはドライサウナも備わり、体の芯までじっくりと温まれます。
▼料理長自慢の季節の会席料理
●回答者コメント
「お部屋でお食事を食べたのですが、一品一品のお料理が美味しく、お酒が進む料理でした」
お風呂のあとは、お楽しみのお食事。料理長自慢の季節の会席料理は、新鮮な地元の旬味を盛り込み、女将が選び抜いた器に美しく盛り付けて提供されます。温かいものは温かく、冷たいものは冷たく、ひと手間かけた逸品を目と舌で楽しめるので、お酒もついつい進んでしまうはず。プランによっては部屋食にも対応してもらえるため、周囲を気にせずプライベートな空間でゆっくりと味わえるのも嬉しいポイントです。地酒スタンドで気になる銘柄を一杯だけ味見してみるのもおすすめ。
詳細情報▼アクセス
所在地：群馬県渋川市伊香保町伊香保87-2
交通手段：渋川駅から車で15分
▼料金
大人1名：2万5300円〜
※料金は公式Webサイト参考価格
※プラン・部屋により価格は変動します
▼チェックイン・チェックアウト
チェックイン：15:00
チェックアウト：10:00
※プランにより時間が異なる場合があります
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
この記事の執筆者：
All About ニュース お買いもの部
Amazonのセール商品から売れ筋ランキングまで、毎日のお買いものがもっと楽しく、もっとお得になる情報をお届け。編集部員による独自レビューなど、ここでしか手に入らない情報も満載です。
(文:All About ニュース お買いもの部)