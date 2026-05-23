Omoinotakeが、7月1日より放送のTVアニメ『花ざかりの君たちへ』第2期のオープニングおよびエンディングテーマを担当。また、YouTubeのアニプレックスチャンネルにて公開されたアニメPVにて、楽曲も一部公開となった。

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オープニングテーマとなる新曲「FLASHBULB」は、瞬間的な光のような青春時代の煌めき、“君”がいるからこそ輝き出す日々の情景や感情を、駆け出したくなるようなサウンドにのせて歌った楽曲。エンディングテーマ「花束」は、日に日に大きくなっていく秘めた恋心、“友達”で居続けるために、打ち明けることのできない心の葛藤を歌ったミッドチューンとなっている。どちらもアニメのために書き下ろされた楽曲だ。

なおOmoinotakeは、今秋にメジャー3rdアルバムをリリース。さらに同作を携え、海外3都市を含む全14公演の全国ホールツアーを開催する。ツアーチケット（国内公演）は現在各プレイガイドにて先行受付中。アルバムの詳細は後日発表予定となっている。

・Omoinotake コメント

この度TVアニメ「花ざかりの君たちへ」第2期のOPとEDを担当させいただくことになりましたOmoinotakeです。時代や国を超えて愛されているこの作品に、2曲も携わらせていただけることを、心から嬉しく思います。眩しいほどの煌めきを「FLASHBULB」に、秘めた恋心を「花束」に、作品から受け取った感情をそれぞれの曲に、全力で込めて作らせていただきました。あなたの元へ届く日を、心待ちにしています。

（文＝リアルサウンド編集部）