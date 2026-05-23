６連敗→３連勝「調子良すぎやん」千葉ダービーで完勝のレイソルに脚光「何もかもが強かった」「全然レベルが違うな」
一時期は６連敗と苦境に陥っていたが、シーズン最終盤は白星を重ねた。
J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEASTで２連勝中の柏レイソルは、５月23日にEAST最終節でジェフユナイテッド千葉とホームで対戦した。
注目の“千葉ダービー”で、35分に垣田裕暉が先制点を挙げると、その４分後に小泉佳穂が追加点を奪う。
45＋２分に失点し、１点リードで迎えた後半、75分に細谷真大がチーム３点目をゲット。85分に再び、ゴールを割られたが、89分に古賀太陽がネットを揺らし、４−２で勝利した。
これで３連勝を達成。完全に復調したチームに、SNS上では「完勝すぎる」「全然レベルが違うな」「攻めの形が良い」「切り替えの速さは凄かった」「調子良すぎやん」「未来のレイソル完成した感がある」「何もかもが強かった」といった声があがった。
順位決定戦のプレーオフへ弾みがついたはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
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注目の“千葉ダービー”で、35分に垣田裕暉が先制点を挙げると、その４分後に小泉佳穂が追加点を奪う。
45＋２分に失点し、１点リードで迎えた後半、75分に細谷真大がチーム３点目をゲット。85分に再び、ゴールを割られたが、89分に古賀太陽がネットを揺らし、４−２で勝利した。
これで３連勝を達成。完全に復調したチームに、SNS上では「完勝すぎる」「全然レベルが違うな」「攻めの形が良い」「切り替えの速さは凄かった」「調子良すぎやん」「未来のレイソル完成した感がある」「何もかもが強かった」といった声があがった。
順位決定戦のプレーオフへ弾みがついたはずだ。
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