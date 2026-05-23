「小さい頃からレイソルが上だと」柏の古賀太陽、千葉ダービー勝利に安堵も…“久々弾”には苦笑「取らなすぎだとは思うので」
柏レイソルは５月23日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第18節でジェフユナイテッド千葉とホームで対戦。４−２で勝利し、３連勝を飾った。
チームの４点目を挙げた古賀太陽は、試合後のフラッシュインタビューで、前回対戦ではアウェーで悔しい思いをした千葉ダービーでの勝利に、「結果を出せたことはホッとしています」と安堵の表情を見せた。
一方で「内容だったりスコアのところは、正直まだまだ課題となるような部分はありますけど」と試合を振り返り、気を引き締めた。
チームの４点目となった自身のゴールは、ポストのはね返りを頭で押し込んだものだった。セットプレーからの得点について「チームとしてなかなかセットプレーからのゴールが少ないので、こぼれ球という形でしたけど、チームとしてよりセットプレーでは点は取っていきたい」と語った。
このゴールは古賀にとって、2024年３月９日以来となる久しぶりの一発だった。「まあ取らなすぎだとは思うので」と苦笑しつつ、「サポーターの皆さんも僕がゴールを取るところに慣れてないかもしれないですけど、数字のところはしっかり今後も残せるように頑張っていきたい」とさらなる活躍を誓った。
また、アカデミーから柏で育った古賀にとって、千葉ダービーは特別な意味を持つ。
「やっぱり小さい頃からレイソルが上だというところは、こだわってやってきたつもり。なおさら前回対戦は悔しい思いをしたので、そこは強い気持ちを持って今日臨んだかなと思います」
チームはこれで３連勝。古賀は「まだまだ改善すべき点は多くありますけど」と冷静に現状を分析したうえで、「26-27シーズンに向けて、とにかくいい形で終えようというのは選手みんなで話していたので、とにかく結果を残せたことはホッとしていますし、プレーオフラウンドもしっかり勝って終わりたいと思います」と今後を見据えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
チームの４点目を挙げた古賀太陽は、試合後のフラッシュインタビューで、前回対戦ではアウェーで悔しい思いをした千葉ダービーでの勝利に、「結果を出せたことはホッとしています」と安堵の表情を見せた。
一方で「内容だったりスコアのところは、正直まだまだ課題となるような部分はありますけど」と試合を振り返り、気を引き締めた。
このゴールは古賀にとって、2024年３月９日以来となる久しぶりの一発だった。「まあ取らなすぎだとは思うので」と苦笑しつつ、「サポーターの皆さんも僕がゴールを取るところに慣れてないかもしれないですけど、数字のところはしっかり今後も残せるように頑張っていきたい」とさらなる活躍を誓った。
また、アカデミーから柏で育った古賀にとって、千葉ダービーは特別な意味を持つ。
「やっぱり小さい頃からレイソルが上だというところは、こだわってやってきたつもり。なおさら前回対戦は悔しい思いをしたので、そこは強い気持ちを持って今日臨んだかなと思います」
チームはこれで３連勝。古賀は「まだまだ改善すべき点は多くありますけど」と冷静に現状を分析したうえで、「26-27シーズンに向けて、とにかくいい形で終えようというのは選手みんなで話していたので、とにかく結果を残せたことはホッとしていますし、プレーオフラウンドもしっかり勝って終わりたいと思います」と今後を見据えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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