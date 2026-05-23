女優の小池栄子（45）が23日放送のNHK「土スタ」（土曜後1・50）に出演し、“推し俳優”の存在を明かした。

主演する同局ドラマ「ムショラン三ツ星」（23日スタート、土曜後10・00）の共演者に“推し”がいることを明かされると、「そうなんです。大好きな山内圭哉さんです」と告白。「とにかく面白い！お芝居が面白いのと一見怖そうに思われる方だと思うけどめちゃめちゃ優しいんです。ギャップにやられちゃうんです」と俳優・山内圭哉の魅力を力説した。

MCのハリセンボン・近藤春菜が「今日はね…」と思わせぶりに言うと、山内のサプライズ登場を期待した小池は「来てるの!?」とキョロキョロ。出演は実現しなかったが、小池は「会いたいよ圭哉さん」と画面に向かって手を振ってラブコールを送った。

山内は番組にコメントを寄せ、「いい作品にしようという気概と女優としてのスキルアップを常に考えている様子も感心しました。さりげない明るさに救われること、たくさんありました。この人、人間何回目なんやろ？とも思いました」とメッセージ。

これを聞いた小池は「うれしい、照れちゃうな。普通に照れちゃう」と満面の笑みで、「若手の頃にお芝居を一緒にさせていただいて、舞台とか見ていただいていたのでうれしいです」。そして山内から「推しと言ってもらえるのは光栄です。ただただ、また栄子ちゃんと共演できるよう願っています」とメッセージが届くと、「はあ…ラブ！」と両手でハートマークを作って大喜びだった。