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気象台は、午後8時30分に、大雨警報（浸水害）を那覇市、南城市、嘉手納町、与那原町に発表しました。

【警戒エリアを確認】【大雨警報】沖縄県・那覇市、南城市、嘉手納町、与那原町に発表 23日20:30時点

本島中南部、久米島では、24日明け方まで土砂災害に、23日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■那覇市
□大雨警報【発表】
・浸水
　23日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　23日夜遅くにかけて警戒

■宜野湾市
□大雨警報
・土砂災害
　24日明け方にかけて警戒
・浸水
　23日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　23日夜遅くにかけて警戒

■浦添市
□大雨警報
・土砂災害
　24日明け方にかけて警戒
・浸水
　23日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　23日夜遅くにかけて警戒

■沖縄市
□大雨警報
・土砂災害
　24日明け方にかけて警戒
・浸水
　23日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　23日夜遅くにかけて警戒

■うるま市
□大雨警報
・土砂災害
　24日明け方にかけて警戒
・浸水
　23日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　23日夜遅くにかけて警戒

■南城市
□大雨警報【発表】
・浸水
　23日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

■嘉手納町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　23日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm

□洪水警報
　23日夜遅くにかけて警戒

■北谷町
□大雨警報
・土砂災害
　24日明け方にかけて警戒
・浸水
　23日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　23日夜遅くにかけて警戒

■北中城村
□大雨警報
・土砂災害
　24日明け方にかけて警戒
・浸水
　23日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　23日夜遅くにかけて警戒

■中城村
□大雨警報
・土砂災害
　24日明け方にかけて警戒
・浸水
　23日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　23日夜遅くにかけて警戒

■西原町
□大雨警報
・土砂災害
　24日明け方にかけて警戒
・浸水
　23日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　23日夜遅くにかけて警戒

■与那原町
□大雨警報【発表】
・浸水
　23日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

■久米島町
□大雨警報
・土砂災害
　24日明け方にかけて警戒
・浸水
　23日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　23日夜遅くにかけて警戒