気象台は、午後8時30分に、大雨警報（浸水害）を那覇市、南城市、嘉手納町、与那原町に発表しました。

【警戒エリアを確認】【大雨警報】沖縄県・那覇市、南城市、嘉手納町、与那原町に発表 23日20:30時点

本島中南部、久米島では、24日明け方まで土砂災害に、23日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■那覇市

□大雨警報【発表】

・浸水

23日夜遅くにかけて警戒

1時間最大雨量 60mm



□洪水警報

23日夜遅くにかけて警戒



■宜野湾市

□大雨警報

・土砂災害

24日明け方にかけて警戒

・浸水

23日夜遅くにかけて警戒

1時間最大雨量 80mm





□洪水警報23日夜遅くにかけて警戒■浦添市□大雨警報・土砂災害24日明け方にかけて警戒・浸水23日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報23日夜遅くにかけて警戒■沖縄市□大雨警報・土砂災害24日明け方にかけて警戒・浸水23日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報23日夜遅くにかけて警戒■うるま市□大雨警報・土砂災害24日明け方にかけて警戒・浸水23日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報23日夜遅くにかけて警戒■南城市□大雨警報【発表】・浸水23日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 60mm■嘉手納町□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水23日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 70mm□洪水警報23日夜遅くにかけて警戒■北谷町□大雨警報・土砂災害24日明け方にかけて警戒・浸水23日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報23日夜遅くにかけて警戒■北中城村□大雨警報・土砂災害24日明け方にかけて警戒・浸水23日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報23日夜遅くにかけて警戒■中城村□大雨警報・土砂災害24日明け方にかけて警戒・浸水23日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報23日夜遅くにかけて警戒■西原町□大雨警報・土砂災害24日明け方にかけて警戒・浸水23日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報23日夜遅くにかけて警戒■与那原町□大雨警報【発表】・浸水23日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 60mm■久米島町□大雨警報・土砂災害24日明け方にかけて警戒・浸水23日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 40mm□洪水警報23日夜遅くにかけて警戒