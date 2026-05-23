【大雨警報】沖縄県・那覇市、南城市、嘉手納町、与那原町に発表 23日20:30時点
気象台は、午後8時30分に、大雨警報（浸水害）を那覇市、南城市、嘉手納町、与那原町に発表しました。
【警戒エリアを確認】【大雨警報】沖縄県・那覇市、南城市、嘉手納町、与那原町に発表 23日20:30時点
本島中南部、久米島では、24日明け方まで土砂災害に、23日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■那覇市
□大雨警報【発表】
・浸水
23日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
23日夜遅くにかけて警戒
■宜野湾市
□大雨警報
・土砂災害
24日明け方にかけて警戒
・浸水
23日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
23日夜遅くにかけて警戒
■浦添市
□大雨警報
・土砂災害
24日明け方にかけて警戒
・浸水
23日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□洪水警報
23日夜遅くにかけて警戒
■沖縄市
□大雨警報
・土砂災害
24日明け方にかけて警戒
・浸水
23日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□洪水警報
23日夜遅くにかけて警戒
■うるま市
□大雨警報
・土砂災害
24日明け方にかけて警戒
・浸水
23日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□洪水警報
23日夜遅くにかけて警戒
■南城市
□大雨警報【発表】
・浸水
23日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
■嘉手納町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
23日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
□洪水警報
23日夜遅くにかけて警戒
■北谷町
□大雨警報
・土砂災害
24日明け方にかけて警戒
・浸水
23日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□洪水警報
23日夜遅くにかけて警戒
■北中城村
□大雨警報
・土砂災害
24日明け方にかけて警戒
・浸水
23日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□洪水警報
23日夜遅くにかけて警戒
■中城村
□大雨警報
・土砂災害
24日明け方にかけて警戒
・浸水
23日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□洪水警報
23日夜遅くにかけて警戒
■西原町
□大雨警報
・土砂災害
24日明け方にかけて警戒
・浸水
23日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
23日夜遅くにかけて警戒
■与那原町
□大雨警報【発表】
・浸水
23日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
■久米島町
□大雨警報
・土砂災害
24日明け方にかけて警戒
・浸水
23日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
23日夜遅くにかけて警戒