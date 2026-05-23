フジテレビ「ＭＵＳＩＣ ＦＡＩＲ」が２３日、放送され、ＣＨＥＭＩＳＴＲＹがＲＯＩＲＯＭとのコラボで代表曲「Ｐｏｉｎｔ ｏｆ Ｎｏ Ｒｅｔｕｒｎ」（２００１年）を、最新Ｃｏｖｅｒ Ｂｅｓｔ Ａｌｂｕｍから「Ｂａｂｙ Ｄｏｎ’ｔ Ｃｒｙ」（安室奈美恵）を披露した。

美しい歌声＆ハーモニーはもちろんのこと、ＳＮＳでは、堂珍「堂珍さんガチイケメン ４５歳なのに若すぎる」「若返ってないか」「相変わらず地上波をざわつかせる 堂珍くんの不老説」「相変わらず老けない」「このアイドルの子、めっちゃ歌上手いなぁと思ったら、堂珍さんだった」「堂珍がヤバい」「久々に見た堂珍が相変わらずイケメン」「相変わらず堂珍かっこいいな」「まじでずっと今が１番かっこよくて今が１番歌上手い」「堂珍さんと要さん 肌輝いてすぎる 透き通ってる」「相変わらず歌うま。てか堂珍さん変わらなさすぎんか…」「最近の堂珍さんのビジュが良き。顔整いすぎるんよな」「え堂珍！？わかっ！！」「久しぶりに見たけどめっちゃカッコいいな！」など多くの声があがる反響となっている。