◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽最終節 鹿島１―０ＦＣ東京（２３日、メルスタ）

鹿島はＦＣ東京を１―０で下した。後半３５分にＦＷ師岡柊生が決勝点をマークし、西地区１位神戸との“優勝決定戦”に弾みをつけた。

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前節で東地区の１位を確定させたことを受けて、ＧＫ早川友基（日本代表）とＤＦキムテヒョン（韓国代表）が不在で臨む西地区１位神戸との“優勝決定戦”をにらみ、ＧＫ梶川裕嗣、ＤＦ関川郁万を先発起用した。

鬼木監督はこの決断について、早川とキムと話し合った上での決定だったことを明かした。「２人にそういう（欠場の方向の）説明をした時に、彼らからも『その方がいいと思う』という話をしてもらえた」と回想。「彼らもＷ杯に向けて（ピッチに立ちたい）思いがあったはず。それでも（普段）出ていない選手が試合に出ることで、（百年構想リーグの）優勝に近づくという思いを語ってくれた。感謝している」とＷ杯選出コンビのフォア・ザ・チームの姿勢に敬意を表した。

梶川、関川の２人についても「日々努力してくれたことをそのまま出してくれたし、プレーとしてよかったと思う」と評価。「カジがシュートを決めるところもあったし、体を張ってゴール方向に（相手のシュートを）飛ばさせないシーンもあった」と手応えを示した。

１試合を残しての１位確定により、最終節でプレーオフラウンドを見据えた選手起用に着手し、代役の選手が好パフォーマンスを発揮した上で勝ち点３の積み上げにも成功。神戸との大一番に弾みをつけることに成功した。（岡島 智哉）