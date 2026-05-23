◇セ・リーグ 阪神3―0巨人（2026年5月23日 東京ドーム）

阪神が巨人相手に連勝し、今季2度目の4連勝を飾った。貯金は今季最多となる「10」に到達した。

3安打1打点と躍動した前日22日に続き、「1番・左翼」で先発出場した立石が先制点を叩き出した。「追い込まれていましたが、食らいついてコンパクトにスイングすることを心がけました」。5回2死二、三塁。カウント1―2から相手先発・ウィットリーが投じた外角高め154キロ直球を捉え、先制の中前2点打。プロ初適時打で同初打点を記録した前日に続き、2試合連続打点となった。

3回2死の第2打席では球団史に、その名を刻んでもいた。この日のチーム初安打となる左前打を放ち、これでデビューから4試合連続安打。16年高山俊の球団ドラフト新人記録に並んだ。

投げては、先発・村上が快投を演じた。初回、先頭・浅野に野手のお見合いによる不運な中前二塁打を許したものの、後続を断ってリズムに乗った。2回以降は7回まで6イニング連続3者凡退という圧巻の投球で巨人打線を封じ込め、反撃の隙すら与えなかった。

結局、村上は今季初完封で3勝目。昨季まで巨人戦は7試合登板4勝0敗、防御率0・54を誇ったが、今季は3月27日の開幕戦に6回3失点で初黒星を喫し、今月1日も5回5失点と崩れて連敗と精彩を欠いていた。「巨人キラー」復権のマウンドとなった。