◇プロ野球セ・リーグ 阪神 3-0 巨人(23日、東京ドーム)

巨人は阪神に敗れ、3連敗を喫しました。

先発マウンドにあがった巨人・ウィットリー投手は、初回の先頭から二者連続での空振り三振を記録。続く森下翔太選手には死球を与えてしまうも、佐藤輝明選手からも空振り三振を奪い、初回のアウトを全て空振り三振で奪います。さらに2回にも2つの三振を記録。阪神打線をほんろうします。

しかし5回、1アウトから四球とヒットでピンチを招くと、2アウト2、3塁の場面では阪神のドラフト1位ルーキー・立石正広選手のタイムリーを浴び失点。2点の先制を許しました。続く6回のマウンドにあがるも、1アウト1塁とピンチを招き降板となりました。あとを受けた2番手・高梨雄平投手も、連打を浴び失点。この日、ウィットリー投手に3失点目が記録されました。

援護したい巨人打線でしたが、対する阪神の先発・村上頌樹投手の前に快音ならず。初回には守備の乱れから先頭・浅野翔吾選手が2塁打とし、ゴロの間に3塁まで進むも、本塁タッチアウトと好機を生かし切れませんでした。その後は7回までヒットならず。8回には大城卓三選手の放った打球がベースに当たって跳ね上がるという、幸運なヒットが生まれるも、後続が打ち取られ得点できず。9回には代打・丸佳浩選手がヒットを放つも、後続が続けず完封負けを喫しました。