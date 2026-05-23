W杯戦士不在の最終節…首位鹿島が2位FC東京下してEAST独走フィニッシュ!! “連覇”かけて神戸との最終決戦へ
[5.23 J1百年構想第18節 鹿島 1-0 FC東京 メルスタ]
J1百年構想リーグは23日、第18節を各地で行い、首位の鹿島アントラーズが2位のFC東京を1-0で破った。後半35分、途中出場のMF知念慶からFW師岡柊生へのホットラインで決勝点。2位との勝ち点差を8に広げ、堂々の独走フィニッシュでWEST首位・神戸とのプレーオフラウンドに歩みを進めた。
すでに鹿島の首位通過が決まった状況で迎えたEAST最終節。鹿島はGK早川友基とDFキム・テヒョン、FC東京はGKキム・スンギュとDF長友佑都、いずれも北中米W杯メンバーが揃ってベンチ入り登録から外れ、プレーオフラウンドに出場できる顔ぶれで上位対決に臨んだ。
前半から互いに見応えのある攻防が続くなか、守備陣の集中力も高く、決定機は少ないという展開。前半33分、FC東京は右サイドをMF佐藤恵允が突破し、クロスがファーサイドに流れると、これを拾ったMF常盤亨太が右足で狙ったが、DF植田直通の素晴らしいシュートブロックに阻まれた。
対する鹿島は前半40分過ぎ、MF柴崎岳がDF室屋成の足裏タックルを受けてFKを獲得すると、MF荒木遼太郎がゴール前に配球。これにFWレオ・セアラが飛び込んだが、ヘディングシュートは枠を捉えられなかった。
そのまま0-0で後半に入っても、拮抗した展開は変わらない。後半17分、鹿島はレオ・セアラとFWチャヴリッチを下げて師岡とMF林晴己を入れると、同21分にはFC東京もMF橋本拳人の負傷を受け、MF高宇洋を投入。その後も交代選手の投入が続き、FC東京のFW俵積田晃太が鋭い仕掛けで魅せていった。
そうして迎えた後半35分、鹿島が均衡を破った。途中出場の知念が佐藤の横パスをインターセプトし、中央を力強く持ち運ぶと、ゴール正面でスルーパス。これに反応した師岡が爆発的なスピードを活かしてFC東京CBコンビの間を突破し、最後はループシュートでネットを揺らした。
その後はFC東京がさらに勢いを強めたが、早川の代わりに今季初出場を飾ったGK梶川裕嗣が安定したセービングでシャットアウト。リーグ最少失点9の堅守を継続し、最終節を白星で飾った。昨季のJ1リーグ戦に続いての“連覇”がかかるプレーオフラウンドはWEST首位の神戸と対戦。アウェーでの第1戦は今月30日、ホームでの第2戦は6月6日に行われる。
J1百年構想リーグは23日、第18節を各地で行い、首位の鹿島アントラーズが2位のFC東京を1-0で破った。後半35分、途中出場のMF知念慶からFW師岡柊生へのホットラインで決勝点。2位との勝ち点差を8に広げ、堂々の独走フィニッシュでWEST首位・神戸とのプレーオフラウンドに歩みを進めた。
すでに鹿島の首位通過が決まった状況で迎えたEAST最終節。鹿島はGK早川友基とDFキム・テヒョン、FC東京はGKキム・スンギュとDF長友佑都、いずれも北中米W杯メンバーが揃ってベンチ入り登録から外れ、プレーオフラウンドに出場できる顔ぶれで上位対決に臨んだ。
対する鹿島は前半40分過ぎ、MF柴崎岳がDF室屋成の足裏タックルを受けてFKを獲得すると、MF荒木遼太郎がゴール前に配球。これにFWレオ・セアラが飛び込んだが、ヘディングシュートは枠を捉えられなかった。
そのまま0-0で後半に入っても、拮抗した展開は変わらない。後半17分、鹿島はレオ・セアラとFWチャヴリッチを下げて師岡とMF林晴己を入れると、同21分にはFC東京もMF橋本拳人の負傷を受け、MF高宇洋を投入。その後も交代選手の投入が続き、FC東京のFW俵積田晃太が鋭い仕掛けで魅せていった。
そうして迎えた後半35分、鹿島が均衡を破った。途中出場の知念が佐藤の横パスをインターセプトし、中央を力強く持ち運ぶと、ゴール正面でスルーパス。これに反応した師岡が爆発的なスピードを活かしてFC東京CBコンビの間を突破し、最後はループシュートでネットを揺らした。
その後はFC東京がさらに勢いを強めたが、早川の代わりに今季初出場を飾ったGK梶川裕嗣が安定したセービングでシャットアウト。リーグ最少失点9の堅守を継続し、最終節を白星で飾った。昨季のJ1リーグ戦に続いての“連覇”がかかるプレーオフラウンドはWEST首位の神戸と対戦。アウェーでの第1戦は今月30日、ホームでの第2戦は6月6日に行われる。