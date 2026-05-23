◇セ・リーグ 巨人0―3阪神（2026年5月23日 東京D）

巨人はわずか3安打で阪神に完敗を喫し、7連勝後に3連敗。貯金が3に減った。巨人の零敗は今季5度目で、阪神戦は3度目。高橋、才木、村上といずれも完封勝利を許している。

今季加入した先発右腕・ウィットリーは4回までに7三振を奪い、1安打無失点と好投。

だが、0―0のまま迎えた5回1死から木浪に四球を与えたのをきっかけに2死二、三塁とされ、相手のドラフト1位新人・立石に中前へ2点適時打されて先制を許した。

ウィットリーは0―2で迎えた6回に1死一塁としたところで降板。2番手左腕・高梨が最初に打席へ迎えた高寺から木浪、坂本と3連打されるなど3点目を失い、苦しい展開となった。

打線は初回、今季1軍初昇格を果たした1番・浅野の打ち上げた飛球を遊撃・木浪、左翼・立石、中堅・高寺が“お見合い”してポトリと落ちるラッキーな二塁打となり、無死二塁とするも先制できず。

今季ここまで2戦2勝していた相手先発右腕・村上に対して初回の2番・キャベッジから7回の4番・ダルベックまで21人連続アウトに仕留められるなど手も足も出なかった。

結局、散発3安打で村上に完封を許した巨人打線。8回先頭で22人ぶり出塁となった大城の安打は一塁ベースに当たったもの。クリーンヒットは9回1死から代打・丸が放った右前打だけで、一塁ベースに釘付けのまま試合終了となった。

ウィットリーは来日7度目の先発マウンドで6回途中5安打3失点。今季3敗目（1勝）を喫している。

なお、今カードが初の伝統の一戦となった阪神のドラフト1位・立石には2試合で9打数5安打3打点と打ち込まれている。

▼ウィットリー 好調な打線を相手に、立ち上がりから飛ばしていきました。良いボールも多かったが、四球が失点につながるなど、まだまだ課題もある。次回に向けて、さらに良くなるように調整したい。