お見送り芸人しんいち （C）ORICON NewS inc.

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　お笑い芸人のお見送り芸人しんいちが23日、自身のXを更新。“嫌いな芸能人”告白に対する、一連の流れを踏まえたとみられる投稿を行った。

【画像】しんいち“嫌いな芸能人”「ルール決めました」　5人の実名挙げる

　しんいちは「よし！分かった！もう芸能界のルール決めました！！！嫌いとか言うていいのこの5人だけにしよ！！！みんなでオモロイ事だけしよ。それでいいやんな」と投稿。

　その上で、画像として「日本一嫌いな芸人トップ10(2024-2025の各種アンケート・ネット世論を総合)　1.渡部建(アンジャッシュ)　2.クロちゃん　3.お見送り芸人しんいち　4.宮迫博之　5.ナダル(コロチキ)」と投稿している。