◇プロ野球セ・リーグ 阪神 3-0 巨人(23日、東京ドーム)

阪神は投打がかみ合う試合展開で、4連勝としました。

この日の先発は村上頌樹投手。初回には守備の乱れから先頭に2塁打を許し、ゴロの間に3塁への進塁を許すも、無失点の立ち上がりとします。2回から7回までは三者凡退を記録。8回には打球がベースに当たって跳ね上がるという不運な当たりが生まれるも、後続を打ち取り得点を許しませんでした。

この好投を援護したい打線でしたが、4回まで得点を得られず。対する先発・ウィットリー投手に7奪三振とされるなど苦戦を強いられます。しかし5回には、1アウトから四球とヒットで出塁すると、村上投手がしっかり送りバント。2アウト2、3塁の好機をつかむと、ルーキー・立石正広選手が先制タイムリーを放ちました。さらに6回には1アウト1、2塁の好機をつかむと、2番手・高梨雄平投手をとらえ、木浪聖也選手がタイムリー。リードを3点に広げました。

村上投手は勢いそのままに9回のマウンドにあがります。1アウトから代打・丸佳浩選手にはヒットを浴びるも、後続を打ち取りゲームセット。前回登板では9回2アウトで無念の降板となりましたが、リベンジを果たし、今季初完投・初完封をマークしました。