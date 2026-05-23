女優のトリンドル玲奈（34）が、23日放送のTOKYO FM「川島明 そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演し、母について語った。

一昨年1月に俳優の山本直寛との結婚、今年2月に第1子出産を、それぞれ発表。収録日は母親が子供の面倒を見てくれていたという。

「母は毎回救ってくれます。最初は厳しかったんですよ。テレビに出ていて、“姿勢が悪い”とか、“こういうことを言っちゃダメ”とか、話し方がどうとか。お母さん、厳しいなと思ってたんですけど」

トリンドルの成長とともに、母の助言も変わってきたという。「20歳を超えて落ち着いてきてから、自分が出ている作品を見てくれたり、いいことも言ってくれるし。でもダメなところも言ってくれて。凄く相談しやすくて。最終的に明るい方に持って行ってくれる人なので、ポジティブで、助かっています。救われます」。何度も感謝を口にした。

もちろん育児の悩みも受け止めてくれるという。「“母乳が出ない、どうしよう？”って話していた時も、“赤ちゃんのことを好きって思っていたら大丈夫”って。確かに〜って」。愛情あふれるアドバイスを受けたことを明かした。

夫との交際も逐一、相談していたという。「夫と初めてご飯に行く時も、“この人とご飯に行くんだ”と伝えていたくらい、最初から全部知っている。母も“これは結婚するね”みたいな感じでした。“これだと何年後くらいにするね”って感じ。“確かにそうなりそうだね”みたいな感じでした」と明かしていた。