漫才コンビ「矢野・兵動」の兵動大樹（55）が主催するフェス「おしゃべり大好き。感謝祭 しゃべって歌ってみんなでげちゃ呑み〜てぃんぐ」が23日、大阪城音楽堂で行われた。

サンプラザ中野くん、円広志、銀シャリの橋本直、元和牛の川西賢志郎らのゲストのトーク、音楽を楽しんだ後、第2部に突入した。「やっと飲めるわ〜」と笑顔の兵動。ステージ上の兵動に、客席からビールなどの差し入れが次々寄せられた。

「去年、舞台から客席に下りて、皆さんと乾杯した。『今年はぜったいにやめてください』とマネジャーから止められてます」と明かした兵動だが、そのすぐあとに「ほな、下りるわ」と客席へ。あっという間にファンにもみくちゃにされたが、一人ひとりと「乾杯！」「ありがとう！」と喜び合った。

そして、サプライズとして「兵動大樹のおしゃべり大好き。48」ツアーが会場で発表された。8月の石川公演を最初に、20都道府県で計26公演。9月には大阪・なんばグランド花月（NGK）で6日間公演も。

さらにシークレットゲストとしてオール巨人、ザ・ぼんちらも登場。ぼんちは懐かしのヒット曲「恋のぼんちシート」を披露した。