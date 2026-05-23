≠ME主演連ドラに＝LOVE野口衣織・大場花菜が出演決定！ メインビジュアル＆予告映像が公開
6月10日より日本テレビで放送開始する、指原莉乃プロデュースのアイドルグループ≠ME（ノットイコールミー）主演の連続ドラマ『ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？』（日本テレビ）よりメインビジュアルと予告映像が解禁。併せて＝LOVEの野口衣織、大場花菜らの出演が発表された。
【写真】イコラブからも参戦！野口衣織、大場花菜のキャラショット
本作は人気脚本家・オークラによるオリジナル脚本ドラマ。喧嘩しか知らなかった4人のヤンキーがアイドルに転生し、未知の世界でぶつかり合いながら、芸能界の悪意に殴り込み頂点を目指していく、下剋上の物語だ。
本日公開されたメインビジュアルでこちらに睨みを利かせているのは、主演を務める≠MEが演じる3組のアイドルグループ。前列を陣取るのは、かつてヤンキー激戦区として名を轟かせた「聖零伍(ステレゴ)地区」の伝説のスケバン「恋爆四姫（れんばくしき）」が転生したアイドルグループ「きゅん爆 FOUR PRINCESS」（冨田菜々風・櫻井もも・鈴木瞳美・蟹沢萌子）。
後ろには「きゅん爆 FOUR PRINCESS」としのぎを削る、アイドル業界最大手事務所「G‐ZONE」所属の新人グループ「Gleam Story」（谷崎早耶・本田珠由記・落合希来里・尾木波菜）と「Cry×Pan」（永田詩央里・河口夏音・川中子奈月心）の2グループが立ち並ぶ。
そして、今回新たに出演が発表されたキャストが担うのは、物語のカギを握る重要な人物たち。アイドル業界最大手事務所「G‐ZONE」所属のトップグループ「Aurora5」のセンター・一ノ瀬星羅を＝LOVEの野口衣織、メンバー・九条リオを＝LOVEの大場花菜が演じ、「G‐ZONE」のマネージャー如月誠を味方良介が、社長の黒江をのせりんが演じることが決定。
さらに放送に向けて、新たに30秒の予告映像も公開された。
ドラマ『ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？』は、日本テレビ（関東ローカル）にて6月10日25時9分より放送開始。
【写真】イコラブからも参戦！野口衣織、大場花菜のキャラショット
本作は人気脚本家・オークラによるオリジナル脚本ドラマ。喧嘩しか知らなかった4人のヤンキーがアイドルに転生し、未知の世界でぶつかり合いながら、芸能界の悪意に殴り込み頂点を目指していく、下剋上の物語だ。
後ろには「きゅん爆 FOUR PRINCESS」としのぎを削る、アイドル業界最大手事務所「G‐ZONE」所属の新人グループ「Gleam Story」（谷崎早耶・本田珠由記・落合希来里・尾木波菜）と「Cry×Pan」（永田詩央里・河口夏音・川中子奈月心）の2グループが立ち並ぶ。
そして、今回新たに出演が発表されたキャストが担うのは、物語のカギを握る重要な人物たち。アイドル業界最大手事務所「G‐ZONE」所属のトップグループ「Aurora5」のセンター・一ノ瀬星羅を＝LOVEの野口衣織、メンバー・九条リオを＝LOVEの大場花菜が演じ、「G‐ZONE」のマネージャー如月誠を味方良介が、社長の黒江をのせりんが演じることが決定。
さらに放送に向けて、新たに30秒の予告映像も公開された。
ドラマ『ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？』は、日本テレビ（関東ローカル）にて6月10日25時9分より放送開始。